La realtà ingannevole si svela nella “Notte“

Tempo di presentazioni per il romanzo “Notte“ (Hacca, 2023) di Elisabetta Pierini. Appuntamento sabato 30 alle 18 per il ciclo “Libri da ascoltare“ nella Biblioteca comunale di Urbania (giovedì 19 ottobre alle 21 nella chiesa di san Filippo a Fossombrone all’interno della rassegna “Parole“). Occasioni, queste, da non perdere per chi conosce la scrittura avvolgente e raffinata che Elisabetta ha già messo in mostra nel romanzo “La casa capovolta“ pubblicato nel 2021 con la stessa casa editrice e vincitore del Premio “Calvino“, come pure per chi avrà il piacere di scoprire un’autrice dallo spessore non comune, capace di creare personaggi che fin dalle prime battute si scolpiscono con forza nel cuore del lettore pur delineandosi come esempi della complessità dell’animo umano, pronto a manifestarsi al meglio nella dimensione di un paese di provincia, nel quale tutti gli elementi vorrebbero collocarsi al posto giusto come in un presepe ordinato e rassicurante.

Pastorale, verrebbe da dire, proprio perché anche in questo nuovo lavoro l’autrice ci trasporta in una realtà ingannevole che richiama gli affreschi di una società intera alla maniera di Philip Roth, capaci di rimettere tutto in discussione infrangendo le rappresentazioni formali della società contemporanea. In questa “Notte“ il crepuscolo sfugge al suo tempo e si annuncia in ogni momento del giorno, mettendo in discussione nella sua essenza la maschera di quel microcosmo: la scuola, l’edicola, il bar, il negozio di alimentari, sono presenti ma ciascuno in una dimensione precaria, vacillante, come se la luce del giorno vibrasse più incerta di una candela, pronta a spegnere la sua fiammella già tenue al primo vacillare degli eventi.

Su tutto, una chiesa incapace di proteggere fino in fondo il parroco don Filippo dalle debolezze umane, a cominciare dalle sue, per un’inchiesta scabrosa che fatica a far luce sulla gestione della parrocchia a causa di crepe che si aprono nei cuori fino a mettere in discussione la fede stessa, mentre i sussurri si alimentano di lettere anonime e mezze verità che altro non sono se non mezze bugie, aumentando il senso di straniamento generale che il lettore non sa fino a che punto assecondare. Perché “Notte“, finalista alla XXVII edizione del Premio Italo Calvino, ci interroga sul bene e sul male e soprattutto sul nostro agire secondo una verità che talvolta è soltanto apparente, costringendoci a scelte difficili in tempi in cui si propongono risposte semplici a problemi complessi, come del resto ogni giorno ci presenta la vita, quella "cattiva maestra", diceva Italo Svevo, "che ci propone ogni giorno problemi di cui neppure lei sa la soluzione".

Tiziano V. Mancini