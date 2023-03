La regina della mondanità "I miei ricevimenti fanno bene a tutta la città"

"Se devo essere sincera, dovrei vincerlo io il premio ‘Pesarese dell’anno’. Se non altro perché da 40 anni organizzo tutti gli anni i ricevimenti quando si svolge il Rossini Opera Festival" dice Paola Pierangeli Tittarelli, 94 anni, la regina della mondanità estiva con i ricevimenti nella sua villa alle pendici del San Bartolo. Un pieno di ospiti anche famosi: solo l’estate scorsa erano presenti ai ricevimenti personaggi come Giulio Tremonti, l’ex ministro, poi l’amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes, quindi Simona Marchini, Natalia Aspesi, l’ex suocera del premier inglese Boris Johnson, solo per citare quelli più popolari.

Lei come pensa che possa finire questo concorso?

"Ho visto che ci sono anche dei medici che corrono. Non lo so, ma mi sembra difficile che possa vincere. Comunque sono curiosa di vedere come va a finire".

Ma tutte le sue amiche...

"In verità le amiche sono poche e le conoscenti molte. Però devo aggiungere una cosa: con il passare degli anni vedo maggiore benevolenza nei miei confronti, forse perché a questa età non posso più rubare i mariti".

Voti: basta mettere in moto il reticolato delle amicizie...

"Questo lo so. Potrei anche comprare qualche centinaio di giornali. Ma questa cosa non la voglio fare perché sono curiosa di vedere dove mi piazzerò in classifica alla fine di questo referendum".

Se vince cosa succede?

"Che mi toccherà organizzare una grande festa. Se non vinco non spendo soldi per organizzarla".

Sua figlia Federica (ex componente del cda del Rof, ndr) che dice?

"Guardi, credo che a mia figlia non gliene possa fregare di meno".

E suo figlio?

"Idem e pensi che ha scritto anche un libro dove mi ha criticata. Ma sa cose le dico? Che a suo modo è quello che mi ama di più".

Secondo lei la gente riesce ad apprezzare i cosiddetti ‘salotti’, com’è fondamentalmente il caso suo?

"Questo onestamente non lo so. So però che questi ricevimenti fanno bene a tutta la città e tutti ne traggono beneficio".

Torniamo al premio ‘Il cittadino dell’anno’...

"Lei sa com’è l’animo umano... E alla fine occorre dire che non c’è giustizia al mondo. Magari questo riconoscimento popolare lo vincerà qualcuno che...".

Cos’è la cosa più bella di una persona?

"A me per esempio mi salva una cosa".

E qual è?

"L’autoironia".

Morale della storia?

"Sono curiosa di vedere come vengo valutata dalla gente".

Dov’è ora signora?

"A Cortina".

Buona sciata..

"Quella no, non mi reggono più le gambe".

m.g.