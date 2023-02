"La Regione aiuti il tartufo: piano di piantumazione"

Oggi ad Acqualagna si tiene la 38ª Fiera Regionale del Tartufo Nero Pregiato. Il tartufo nero pregiato è una delle quattro varietà che crescono ad Acqualagna e, diversamente dal tartufo bianco, ha un prezzo più accessibile, così da poterlo gustare in quantità su diverse portate in un menu promozionale, proposto dai ristoratori per tutto il mese di febbraio. La Fiera e gli eventi collaterali si svolgeranno in piazza Enrico Mattei. Questo il programma: si inizia alle ore 9 con l’apertura degli stand di tartufo fresco e degli altri prodotti eno-gastronomici dalla norcineria, ai vini, al miele fino alle esposizioni di artigianato artistico locale e altri prodotti del territorio. Alle ore 10 presso il Teatro Conti ci sarà un importante seminario sull’attualità della tartuficoltura da titolo: "La diminuzione del tartufo bianco è solo la causa del cambiamento climatico? Analisi e possibili rimedi", in collaborazione con l’Associazione Nazionale Conduttori Tartufaie. Dopo i saluti del sindaco Luca Lisi e alla presenza della direzione generale Economia montana e forestale del Ministero dell’Agricoltura - Masaf, interverranno Paolo Topi, Presidente dell’Associazione Nazionale Conduttori Tartufaie; Gianluigi Gregori, già Responsabile del Centro Sperimentale di Tartuficoltura. Sarà la professoressa Alessandra Zambonelli dell’Università di Bologna a presentare la relazione introduttiva sul Tuber Magnatum Pico. Paolo Topi a nome dei c onduttori di tartufaie lancia l’appello: "Dobbiamo salvare i boschi dalla coltivazione inetsniva che rischia di togliere al tartufo il suo habitat naturale. Se la produzione in questi ultimi anni è calata drasticamente è anche perché l’ambiente andava maggiormente tutelato. La Regione deve tutelare la ripiantumazione dlele piante che favoriscono la crescita del tartufo". Nel pomeriggio di festa con il Carnevale al tartufo con lancio di tartufi, e musica. Per i gruppi mascherati (minimo 10 persone) premio di partecipazione e cena gourmet. Inoltre non mancheranno i premi per i primi tre gruppi più originali. L’evento è a cura del Comune di Acqualagna in collaborazione con la Pro Loco di Acqualagna.

Amedeo Pisciolini