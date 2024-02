"La Regione ci ha tagliato 180mila euro. E ormai la coperta è sempre più corta"

Immaginate duecento bambini, sotto i tre anni, in coda davanti alla porta di un asilo, in attesa di entrare per giocare. Ecco, tanti sono i piccoli pesaresi che non trovano posto nell’attuale offerta comunale e – visti i chiari di luna raccontati ieri dall’assessore Camilla Murgia e dai consiglieri regionali Micaela Vitri e Andrea Biancani – rischiano di aspettare ancora a lungo. "Purtroppo i recenti provvedimenti regionali – ha detto Murgia – invece di risolvere o almeno attenuare il problema, direi proprio che lo acutizzano". Tanto che alla fine della disamina politica la Murgia ha messo in guardia riguardo la conferma di alcuni servizi educativi, come ad esempio i centri estivi, l’ampliamento con 20 nuovi posti nelle sezioni dei nidi primavera e altro. Per l’assessore questi servizi potrebbero essere a rischio. "La matematica non è una opinione – osserva Vitri –. Nel bilancio previsionale 2024, per i servizi educativi, la Regione ha destinato zero euro. Se la giunta Acquaroli non cambierà idea, Pesaro non potrà dunque contare su un contributo regionale che storicamente, da anni, si attesta su 180mila euro di trasferimenti al Comune". Questi, "insieme ad altre risorse di origine statale e comunale– ha detto Murgia – per un totale di 400mila euro hanno dato risposta all’organizzazione dei centri estivi, del potenziamento delle sezioni primavera e altro. Insomma, se la Regione non tornerà sui propri passi, prevedendo a bilancio risorse che i Comuni possono gestire direttamente nell’organizzazione del servizio verrà a mancare un sostegno economico fondamentale per rispondere al fabbisogno pesarese. Il Comune dovrà trovare soluzioni che compensino questo pesante colpo. Se riusciremo a non mortificare gli educativi, con la coperta comunque corta, saranno altre le partite correnti che risentiranno della sottrazione subita". Murgia ribadisce: "Il servizio non è a rischio, perché la soluzione, come detto, il Comune la troverà. Ma l’ampliamento è impossibile".

A chi pensa che 180mila euro di contributi in meno da parte della Regione siano pochi per un Comune “grande“ come Pesaro, replica Biancani: "Un educatore comunale costa, mediamente, 30mila euro l’anno – dice il consigliere regionale –. Se potessimo assumere 6 educatori in più potremmo attivare, secondo la norma regionale, ben 42 posti nei nidi. Abbiamo capito di cosa stiamo parlando?".

La Regione ha acquisito 4,5 milioni di euro dai fondi europei proprio per rispondere alla “questione nidi“: La Regione erogherà dei voucher alle famiglie per abbattere le rette dei nidi, quindi agevolare l’accesso al servizio anche delle famiglie meno fortunate economicamente. Lo stesso fondo dovrebbe mettere i Comuni nelle condizioni di dotare più asili del tempo prolungato, almeno fino alle ore 18: oggi c’è solo un asilo in grado di dare questo servizio. "Sono giusti, ma sono anche provvedimenti che spingono sulla domanda – spiega Murgia –: se il Comune non ha fondi per dare una risposta, cioé aumentare i posti nei nidi, sono risorse impiegate malissimo, in modo inutile perché le famiglie hanno voucher che non sanno dove spendere. Inoltre i fondi europei sono vincolati. Noi abbiamo fatto una ricognizione: se la Regione ci desse due milioni di euro, nel 2024, potremmo attivare 100 nuovi posti negli asili della città. Non eliminiamo la lista d’attesa, è vero, ma l’abbatteremmo del 50%". In sostanza "la Regione – conclude Murgia – dovrebbe partecipare con fondi regionali per aiutare ad ampliare l’offerta non creare voucher di frequenza".

Solidea Vitali Rosati