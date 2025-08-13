La Regione compra il Piero della Francesca. L’hotel diventa studentato. Spesa da 10 milioni

Gli ex hotel Piero della Francesca e Montefeltro diventeranno studentati, ma seguendo due iter diversi. Lunedì, la Regione ha approvato l’acquisto, da parte di Erdis, del Piero della Francesca, che conterrà 129 posti letto destinati ai vincitori di borsa di studio. Il Montefeltro sarà comprato da privati tramite fondi Pnrr, con un progetto che li porterà a convenzionarsi con l’Ente per il diritto allo studio e a riservare 29 dei 95 posti letto ai borsisti, destinando comunque i restanti agli studenti.

Il via libera all’acquisto del Piero è arrivato su proposta degli assessori Chiara Biondi (Istruzione) e Goffredo Brandoni (Bilancio) per un intervento da 10,97 milioni di euro: 6,97 milioni di erdis, 4 di cofinanziamento ministeriale. "Siamo orgogliosi di sostenere un progetto che rafforza il diritto allo studio e valorizza il patrimonio edilizio pubblico – commenta Biondi –. Ringrazio Erdis per la visione e la capacità di realizzare interventi d’impatto sociale e culturale".

Brandoni sottolinea come "la solidità finanziaria di Erdis" abbia permesso "di garantire autonomamente il cofinanziamento, dimostrando la capacità dell’ente di investire con visione e responsabilità". Erdis aveva approvato il quadro economico aggiornato e il progetto esecutivo il 9 giugno, poi è arrivato il via alla gara d’appalto. Il progetto prevede: la riqualificazione funzionale ed energetica dell’edificio, con particolare attenzione alla sicurezza sismica; la realizzazione di nuovi spazi abitativi, una mensa moderna, impianti fotovoltaici, ascensori e l’abbattimento delle barriere architettoniche; un investimento in arredi, sicurezza, impianti tecnologici e sostenibilità.

"Questo progetto, avviato nel 2022, è un passo fondamentale per il diritto allo studio e per Urbino, che ha sempre un elevato numero di borsisti – dice Agnese Sacchi, presidente di Erdis –. Grazie alla condivisione delle finalità e a un proficuo lavoro di squadra tra istituzioni, Regione e Comune in primis, abbiamo sfruttato risorse pubbliche strategiche che ci permetteranno di offrire residenze moderne, sicure, sostenibili e inclusive. Ringrazio il personale di Erdis per la competenza, la professionalità e l’incessante impegno". Il direttore generale, Giovanni Pozzari, sottolinea il "complesso lavoro amministrativo" dietro a tale risultato, fatto "con massima trasparenza e qualità, nella progettazione e nella futura realizzazione", mentre Matteo Astolfi, dirigente dell’area tecnica, aggiunge: "L’intervento ha richiesto un’attenta pianificazione per integrare soluzioni innovative in ambito strutturale ed energetico. Il nuovo studentato sarà un punto di riferimento".

Erdis ringrazia il Mur e il ministro Maria Anna Bernini, oltre a Regione, assessore Biondi e Comune di Urbino. Per quanto riguarda l’hotel Montefeltro, non è stato possibile l’acquisto diretto da parte di Erdis perché, per avere il via libera, l’edificio avrebbe dovuto rispondere a determinati criteri e per raggiungerli erano necessari dei lavori a carico dei proprietari, che però si sono dichiarati non in grado di sostenerli. Così hanno scelto di appoggiarsi a un soggetto privato – che ha già inviato la richiesta al Mur –, che lo acquisterà, riqualificherà e per almeno tre anni dovrà convenzionarsi con Erdis, mantenendo comunque l’edificio a studentato per almeno 12. Il nuovo collegio andrà consegnato entro il 30 giugno 2026, come da scadenza Pnrr.

Nicola Petricca