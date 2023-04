"La Regione deve programmare la gestione dei nostri rifiuti"

"E’ indispensabile una seria programmazione, che non può prescindere da un Piano regionale dei rifiuti aggiornato". Su questo concetto ha posto l’accento il sindaco di Terre Roveresche, Antonio Sebastianelli, durante l’audizione concessagli dalla Terza Commissione della Regione Marche, con competenze sul governo del territorio, l’ambiente e il paesaggio, presieduta da Luca Serfilippi.

"Ringrazio il presidente e gli altri commissari per avermi dato questa opportunità – riprende Sebastianelli –. Dopo aver ricordato che a Terre Roveresche gestiamo in economia la raccolta differenziata porta a porta e che abbiamo già introdotto la tariffa puntuale che consente al cittadino di pagare in base agli effettivi conferimenti, ho fatto un appello alla Commissione perché solleciti l’approvazione in tempi brevi del Piano regionale dei rifiuti, scaduto dal 2020. Perché solo con un’adeguata programmazione, di cui il Piano è parte fondamentale, si evita il proliferare delle istanze di autorizzazione per la costruzione di mega impianti per il trattamento della frazione organica (come quello di Barchi, ndr) e anche delle domande per realizzare nuove discariche adibite ai rifiuti speciali non pericolosi, come quella recentissima che riguarda Petriano".

"Durante l’audizione – aggiunge –, rimarcando le lacune del procedimento che ha dato l’ok al biodigestore di Barchi e le ragioni tecniche che rendono il progetto improponibile, ho anche espresso la netta idea che il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione e la gestione di tali impianti vadano in capo alla Regione, aggiungendo che il sistema attuale, con ben 5 Ata, non ha prodotto risultati soddisfacenti". Ora il sindaco attende insieme al comitato cittadino l’esito dei ricorsi al Tar contro le autorizzazioni concesse alla Feronia srl dalla Provincia per la costruzione del biodigestore di Barchi da 40mila tonnellate (l’udienza si è tenuta l’8 marzo), e ribadisce un concetto già espresso: "Ogni territorio tratti la propria frazione di rifiuti organici e si lascino da parte i mega impianti che rispondono soltanto alla logica del profitto e non alla tutela dell’ambiente. Qui a Terre Roveresche è sufficiente un mini biodigestore da 500 tonnellate all’anno di forsu, che è il quantitativo che producono i nostri 5.200 abitanti, realizzabile coi fondi del Pnrr, non a Barchi, ma nell’ecocentro comunale di via Mattei, sul lato mare di Orciano. Se ogni comune si occupasse della propria frazione organica non avremmo alcun maxi impianto impattante ed eviteremo un viavai di immondizia su mezzi pesanti".

s. fr.