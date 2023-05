"La Regione dica se sostiene o no tale progetto"

L’assessore regionale che ha competenza sulle discariche è Stefano Aguzzi. Il quale dice: "Noi come Regione non abbiamo avuto ancora nessun documento da parte della Provincia di Pesaro. Comunque, stando sulla scorta di quello che mi ha riferito il sindaco di Petriano, visto che non ci sono le distanza richieste dalla normativa e cioè due chilometri dalle abitazioni, il nostro parere sarà negativo". Sulla società "Aurora" partecipata per il 40% da Marche Multiservizi e per il 60% dalla società Ecosistemi con sede a San Marino, Aguzzi aggiunge: "Mi sembra una cosa contro natura".

Ma c’è anche chi non si fida delle dichiarazioni per cui Marta Ruggeri consigliere regionale dei 5 Stelle pretende... carta canta. Ha presentato una interrogazione in Regione dove si chiede un atto ispettivo per cui interroghiamo "per fare chiarezza su una vicenda a dir poco contraddittoria. Quindi il presidente Acquaroli e il resto della giunta sono sollecitati a specificare – dice la Ruggeri – se intendono contrastare il progetto oppure no. Si ribadisce inoltre la necessità di apportare le dovute modifiche al piano regionale per la gestione dei rifiuti e di evitare pertanto che proliferino impianti di queso tipo". Tra le altre cose nell’interrogazione dell’esponente dei 5 Stelle si aggiunge "che si deve specificare, senza tanti giri di parole, se si ritengono purtroppo illusorie le rassicurazioni sull’inamissibilità del progetto riguardante Riceci", aggiungendo anche che "si chiede una risposta netta sulla classificazione dei rifiuti adottata da Aurora srl".

Sul tema anche la consigliera del Pd in Regione Micaela Vitri che ha presentato una mozione sottolineando he nell’area ci sono "vincoli ambientali e di dissesto idrogeologico". Ed aggiunge: "Ed occorre che la Regione imponga non solo il rispetto della normativa, ma intervenga anche legiferando per stabilire aree idonee e non alla realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti. Evitando ulteriore consumo di suolo e autorizzandoli solo in siti già compromessi". Da ricordare che è anche attesa una ispezione di parlamentari di Verdi +Europa a Petriano sollecitata da Gianluca Carrabs.