La Regione ha detto un chiaro “no“ all’agrifotovoltaico di Sant’Angelo

Approvata ieri all’unanimità la mozione per dire “no“ all’agrivoltaico a Sant’Angelo in Vado. Era stata infatti presentata una mozione dal consigliere regionale Giacomo Rossi di Civici Marche, ma anche da altri consiglieri, tra i quali anche quelli della Lega (Serfilippi, Cancellieri, Bernardini), tutti contro la realizzazione del mega impianto agri-fotovoltaico all’ingresso di Comune di Sant’Angelo in Vado. "Sono molto soddisfatto dell’approvazione all’unanimità della mia mozione – sottolinea Rossi – che impegna la Regione Marche a manifestare la propria contrarietà alla realizzazione di questo impianto e a sollecitare il Governo e i parlamentari marchigiani per la definizione dei decreti attuativi del Dlgs 1992021 affinché’ ci sia chiarezza, trasparenza ed uniformità nelle norme che consentano l’installazione degli impianti fotovoltaici a terra. L’impianto di cui parliamo se realizzato, sarà di 7 megawatt con un estensione pari a 10 campi da calcio a circa 50 metri dal centro abitato di Sant’Angelo in Vado e che prevede l’istallazione di oltre 10.000 moduli fotovoltaici rialzati fino a 4 metri da terra: sono sufficienti questi dati per capire che un impianto del genere andrebbe a creare un forte impatto ambientale e visivo, oltre che un grave danno al valore paesaggistico di tutta la zona, senza tralasciare i problemi di inquinamento elettromagnetico che si potrebbero creare alle abitazioni adiacenti. Non siamo contrari a questi impianti – dice Rossi –, perché è molto importante incentivare le energie pulite ma in contesti paesaggistici consoni e di scarso valore ambientale". Rossi ha anche ringraziato i colleghi Luca Serfilippi ed Andrea Biancani per "l’integrazione di alcuni punti nello stesso atto", sia tutti i colleghi che "hanno votato all’unanimità la mozione a partire dagli altri consiglieri della nostra Provincia, Baiocchi, Cancellieri, Vitri e Ruggeri, con i quali abbiamo dato una bella dimostrazione di unità territoriale". Dicono i consiglieri della lega Serfilippi, Cancellieri e Bernardini: "Il progetto al quale il Consiglio ha detto no è incompatibile con i piani di sviluppo socio-economico del territorio vadese, orientato sempre più allo sviluppo dell’economia turistica della zona nonché alla promozione del valore storico, artistico e ambientale di un luogo conosciuto in tutta Italia per l’eccellenza dei suoi prodotti agricoli".

Amedeo Pisciolini