"La Regione non decide dove realizzare il nuovo centro per lo spettro dell’autismo"

"Il Centro per l’autismo di Pesaro è un’esigenza divenuta improcrastinabile per dare risposte alle tante famiglie che chiedono quotidianamente un aiuto concreto alle strutture assistenziali comunali". Interrogazione della maggioranza comunale dopo il silenzio della Regione sul luogo che ospiterà il Centro per l’autismo di Pesaro, dopo la decisione di non poterlo realizzare più, a causa di incompatibilità, in via Vatielli.

"Lo scorso 27 marzo – riferisce la capogruppo Pd Anna Maria Mattioli, a nome e per conto della maggioranza comunale - dopo un ritardo di tre anni, sembrava finalmente tutto pronto per partire, con soddisfazione unanime di tutto il consiglio comunale. I fondi regionali già stanziati, una variante urbanistica predisposta in tempi record dall’assessore alla Rapidità Mila Della Dora per il cambio di destinazione, poi votata all’unanimità in tre passaggi in assise, con la piena approvazione della conferenza dei servizi. Ma la Regione Marche - continua Mattioli - si è poi resa tardivamente conto che la sede scelta per realizzare il Centro dell’autismo in via Vatielli era incompatibile con la Centrale Operativa Territoriale (come era stato anche già denunciato dallo stesso consiglio comunale in precedenza, durante la discussione in aula) che una scelta impietosa ha indicato via Vatielli come luogo vincolato al finanziamento del fondo Pnrr. Una decisione comunicata dall’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini in consiglio regionale all’interrogazione del consigliere Biancani (Pd) che ha fatto saltare tutti i piani e le azioni portate avanti con grande volontà dall’intera maggioranza con appoggio bipartisan. Tutto da rifare quindi, sono stati persi tre anni preziosi per non aver ascoltato e colto tutte le perplessità esposte, accusandoci anche di fare terrorismo psicologico sui malati".

Ora, la situazione pare essere in stallo: "Si sarebbe potuto usufruire del Centro in tempo celeri – continua Mattioli a nome della maggioranza - mentre ora è necessario ricominciare da capo e serviranno anni per rendere questo servizio alla comunità".

g.m