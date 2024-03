La Regione premia. Filippo Sorcinelli il "Sarto dei Papi"

L’imprenditore e artista mondolfese Filippo Sorcinelli, noto come il ‘Sarto dei Papi’ per aver realizzato abiti per Papa Benedetto XVI e per Papa Francesco, fondatore di ‘Lavs’, noto atelier di paramenti sacri, e del brand di profumi d’arte ‘Filippo Sorcinelli’, ha ricevuto l’Encomio dalla Regione Marche per la sua attività imprenditoriale. Il presidente del consiglio regionale, Dino Latini, che ha consegnato personalmente l’attestato di Encomio al poliedrico artista cesanense, ha dichiarato: "La sua realtà imprenditoriale rappresenta da molti anni un’eccellenza per la Regione Marche a livello nazionale e internazionale e la sua attività fornisce lustro e prestigio a tutta la comunità marchigiana, nonché benessere economico e prosperità per tutti i suoi collaboratori e le loro famiglie". "Sono convinto – ha aggiunto il presidente dell’Assemblea legislativa – che tutto ciò debba essere riconosciuto e premiato dall’Istituzione regionale, come gesto di sostegno e promozione di chi, da tanti anni, fa impresa sul territorio e contribuisce in maniera seria e importante alla crescita della nostra comunità". Sorcinelli ha commentato: "Per lasciare un segno di bellezza è importante fare tanto e impegnarsi sempre. Sono commosso per questo riconoscimento e ringrazio il consiglio regionale e tutti coloro che compongono le mie aziende, che ogni giorno, con grande impegno, lavorano al mio fianco".

