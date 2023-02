Contributi per chi ha perso l’automobile o il furgone a causa dell’alluvione: al via la ricognizione preliminare dei danni. La Regione Marche ha stanziato una somma di 2,5 milioni per poter erogare un contributo, previsto dal presidente Francesco Acquaroli, commissario per l’emergenza alluvione, da riconoscere ai cittadini che hanno subito un danno ai propri mezzi di trasporto. Ieri mattina il vicecommissario, Stefano Babini, ha trasmesso ai sindaci dei comuni più colpiti dall’alluvione la richiesta di fornire le prime indicazioni sui mezzi andati persi o che sono riparabili. "La ricognizione servirà per stimare numericamente i mezzi che sono andati distrutti – ha spiegato Babini – Abbiamo richiesto i dati ai Comuni più danneggiati, ma invito i Comuni limitrofi, nei quali dovesse essere andato distrutto un veicolo a causa dell’alluvione, di contattare la struttura per comunicare l’entità dei danni". Sono in fase di accreditamento – fa sapere la Regione – i primi fondi stanziati dal Governo per avviare le procedure di ristoro dei danni ai privati e alle imprese e per le somme urgenze degli enti locali.