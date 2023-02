La Regione riqualifica i piccoli centri storici

"La Regione Marche si colloca all’avanguardia nel diffondere la cultura del progetto a supporto dei sindaci e in partnership con il mondo delle professioni. Un metodo innovativo che caratterizza il cambio di passo della Giunta Acquaroli, che investe sulla progettazione per dare corpo ad una visione complessiva delle infrastrutture, elemento colpevolmente mancato nelle precedenti amministrazioni. Perché chi non progetta non può avere una visione, chi non ha visione non ha futuro". È il commento dell’assessore alle Infrastrutture, ai Lavori Pubblici, alle Politiche per la montagna e le aree interne Francesco Baldelli, che ha incontrato, a Borgo Pace e Mercatello sul Metauro, due dei tre sindaci vincitori del concorso di progettazione a supporto dei Comuni classificati nei territori interni (il terzo comune vincitore è Esanatoglia) iniziativa ideata in collaborazione con gli Ordini regionali degli Architetti e degli Ingegneri. Ognuno dei tre comuni potrà mettere a terra interventi per circa un milione di euro grazie al finanziamento della Regione Marche di oltre 800mila euro per la realizzazione di ciascuno dei tre progetti e la compartecipazione economica dei Comuni. "Ho voluto complimentarmi personalmente – sottolinea l’assessore Francesco Baldelli – con alcuni vincitori di un’iniziativa che dimostra la grande attenzione della Giunta Acquaroli nei confronti di tutti...