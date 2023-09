La Regione risana le mura antiche

Quattro milioni di euro per le mura di 11 comuni, che salgono a più di sei con la compartecipazione degli enti coinvolti. Sono i denari che la Regione Marche stanzia "per valorizzare un simbolo d’identità e sottrarre a un destino di degrado questi “capolavori di pietra“". Parola di Francesco Baldelli, assessore regionale alle infrastrutture nella giunta Acquaroli, che ha presentato questo importante programma di recupero e restauro ieri mattina a San Filippo, presente il sindaco Massimo Berloni e altri primi cittadini.

Per la nostra provincia ad aggiudicarsi le risorse sono stati Mondavio, Pesaro, Sassocorvaro, Mombaroccio e ovviamente Fossombrone. Nella graduatoria degli ammessi al contributo regionale la città metaurense figura con un finanziamento di 366 mila euro, ma l’intervento complessivo, in co-finanziamento, è per 464mila. Per Fossombrone l’intervento riguarderà fondamentalmente la Corte Alta, ovvero l’antica residenza ducale oggi sede tra l’altro del Museo archeologico Vernarecci e della Pinacoteca civica, e consisterà nel "restauro e nel consolidamento strutturale delle mura storiche perimetrali e nella sistemazione ambientale del cortile maggiore del Palazzo Ducale (la Corte Alta, appunto): nella ricostruzione del tratto crollato con un innesto sulla struttura con della pietra originaria, cuci e scuci del tratto residuo, risanamento dei distacchi tra il muro perimetrale e il fronte del Palazzo Ducale, demolizione delle opere improprie, sistemazione dell’aiuola centrale che sarà attrezzata con sedute e dotata di impianto di illuminazione in grado di valorizzare lo sfondo".

La costruzione dell’edificio fu iniziata nel Duecento e rimaneggiata per volere del duca Federico da Montefeltro con interventi, tra gli altri, di Luciano Laurana e Francesco di Giorgio Martini. L’assessore Baldelli ha tenuto a precisare che "per la prima volta, grazie all’azione della giunta Acquaroli e dell’assessorato alle infrastrutture, la Regione assegna ai Comuni risorse dirette – 4 milioni di euro – per la riqualificazione e la valorizzazione delle mura storiche delle nostre città e dei nostri borghi. Non solo, trasferiamo ai Comuni anche tre concetti base della nostra visione delle infrastrutture: sostegno concreto alla filiera istituzionale del territorio, valorizzazione delle eccellenze per uno sviluppo sociale ed economico sostenibile, promozione della cultura e della qualità del progetto. Siamo le Marche dei campanili e dei teatri, ma anche delle mura storiche, simbolo d’identità di una regione ancora tutta da scoprire".

a. bia.