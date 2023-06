"La Regione si è dimenticata di Cantiano"

"Accelerare il trasferimento di tutti i fondi destinati a Cantiano per l’alluvione del settembre 2022. A tutt’oggi sono state concesse somme in una percentuale attorno al 10-15% dei danni subiti da privati cittadini e imprese, pari al 30% di quanto impegnato per interventi di somma urgenza (500mila euro circa contro 1,6 milioni di euro necessari. Le ditte, già creditrici di ingenti importi, non possono più impegnarsi in ulteriori lavori fin quando non saranno saldati i debiti pregressi). Tutto questo mentre in Regione sono arrivati ben 97 milioni di euro da circa 3 mesi".

È una delle richieste che i cittadini di Cantiano, sottoscrittori di una petizione, hanno inoltrato in primis alla Regione. Missiva indirizzata anche a Prefettura, Provincia, Protezione civile, Genio civile, Consorzio di bonifica, Unione montana e Comune di Cantiano. Nella lettera si richiede di conoscere i tempi dei lavori previsti per la prevenzione del rischio idrogeologico e la messa in sicurezza del paese e l’urgente risistemazione del patrimonio pubblico (condotte idriche, fognature, fiumi eccetera).

L’appello è rivolto al presidente delle Marche Francesco Acquaroli: "Siamo quel paese che lei ha visitato il 15 gennaio su invito del nostro sindaco, per un incontro con l’amministrazione e la cittadinanza. In quell’occasione ha precisato che eravamo stati colpiti da un vero e proprio tsunami. Ci ha informati che non avevamo ricevuto alcun aiuto perché non erano ancora state trasferite alla Regione le risorse stanziate dal Governo. Ci ha rassicurato che i fondi destinati erano in procinto di arrivare e che avrebbe provveduto a trasferirceli entro trequattro settimane al massimo. In quella sede ha fatto tre promesse: il supporto tecnico-amministrativo alla struttura comunale; il riparto delle risorse economiche stanziate dal Governo tra i paesi colpiti in proporzione ai danni subiti; l’istituzione di una struttura commissariale post-alluvione con poteri di deroga alle normali, lunghe procedure. Ci siamo aggrappati a quelle parole ma da quel 15 gennaio sono passati altri mesi, finché il 5 maggio leggiamo che l’assessore Aguzzi ha avviato il programma dei lavori degli interventi regionali per mitigare il rischio alluvioni sui fiumi Misa e Nevola e che in quel programma Cantiano e i suoi fiumi non vengono nemmeno menzionati. Oggi prevale la delusione – conclude la missiva –. Più volte il nostro sindaco ha rappresentato questa situazione a tutta la struttura commissariale della Regione. Ci duole che tutte le volte che si parla dell’alluvione non si parli più di Cantiano dove, solo qui, l’acqua è entrata nelle case fino a oltre 2,50 metri di altezza. Vogliamo che si realizzi subito tutto ciò che ci ha promesso cinque mesi fa: vogliamo le stesse attenzioni che dedica agli altri".

Amedeo Pisciolini