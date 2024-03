"La Regione sistemi il lago Tranquillo devastato dall’alluvione"

Anche Cantiano chiede fondi regionali per sistemare il laghetto a pochi chilometri dal centro cittadino e sull’argomento. In merito interviene Cna di Cagli e Cantiano. "Dopo l’approvazione del finanziamento da parte della Regione Marche per la sistemazione del lago Bergamo di Terre Roveresche, chiediamo analogo intervento per il lago situato nella frazione di Tranquillo nel Comune di Cantiano. Un bacino, devastato dall’esondazione del fiume Burano nel settembre 2022 che causo danni e inondazioni in tutto il territorio. Un laghetto adibito non solo a pesca sportiva ma soprattutto, in questi ultimi anni, fondamentale risorsa idrica per lo spegnimento di incendi boschivi. Ci risulta infatti che non sia stata data ancora alcuna risposta in merito alla segnalazione del Comune di Cantiano che aveva inviato apposita richiesta di intervento al vicecommissario degli eventi metereologici della Regione Marche già dallo scorso luglio 2023". Cna Cagli-Cantiano fa "appello all’assessore regionale Stefano Aguzzi affinché possa intervenire personalmente al fine di accelerare un immediato intervento di bonifica e sistemazione dell’opera visto anche l’approssimarsi della stagione estiva con relativo rischio di siccità e incendi".

Mario Carnali