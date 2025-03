"La Regione vuole fare un inceneritore. Glielo impediremo"

Impedire la realizzazione dei termovalorizzatori nelle Marche. Marta Ruggeri, consigliera regionale, capogruppo M5S in Regione, è pronta alla lotta. Il campo di battaglia sarà quello della divulgazione pubblica. "Faremo tutto quanto è il nostro potere dentro le istituzioni, ma c’è bisogno di sensibilizzare e responsabilizzare i cittadini su scelte estremamente importanti" ha detto ieri Ruggeri, alla prima conferenza pubblica organizzata dall’armata pentastellata sulla questione e il cui titolo suona già come un grido di battaglia. “Inceneritori: un modello di sviluppo insostenibile“. In un paio d’ore, nella sala del Consiglio comunale, il dibattito – moderato dal consigliere Lorenzo Lugli – ha visto i relatori illustrare le ragioni, alla base di tanta contrarietà al termovalorizzatore. Sono intervenutii gli onorevoli M5S, Giorgio Fede e Ilaria Fontana; Ruggeri e Marco Ciarulli, presidente Legambiente Marche.

L’antefatto. "Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti che dovrebbe essere approvato in consiglio regionale in primavera – spiega Ruggeri – prevede un termovalorizzatore da realizzarsi nelle Marche da 370mila tonnellate annue. Di fatto si tratta di un inceneritore accoppiato ad una turbina a vapore per recuperare energia elettrica dal calore generato dalla combustione dei rifiuti. Il costo è stimato in circa 400 milioni di euro e il cui onere di ammortamento andrebbe interamente a carico della tassa, Tari, che pagano cittadini e imprese. La destra parla poco di questa questione – va di fioretto Ruggeri – perché la campagna elettorale è già iniziata e questo è un tema molto scivoloso. A noi invece pare necessario puntare i riflettori sulla questione e organizzeremo incontri informativi affinché i cittadini possano comprendere quali sono i rischi di impianti di questo tipo e soprattutto quali le soluzioni concrete per non dovervi ricorrere". In sintonia con Legambiente, i pentastellati ritengono fondamentale mettere in campo l’economia circolare. "La scelta di un impianto di fine ciclo così come prospettato dalla destra – continua Ruggeri – per rientrare nel famoso 10% di conferimento in discarica dei rifiuti prodotti entro il 2035, a noi appare una facile scorciatoia per chi in 5 anni di governo ha portato avanti una politica fallimentare. La scelta è così controversa che la Giunta regionale vuole evitare di affrontare l’argomento della localizzazione dell’impianto: la bozza del Piano l’ha individuata prioritariamente in una zona compresa tra Fano e Tavullia o Corinaldo". E non solo. "La sensibilizzazione serve: molte sono le associazioni che stanno presentando osservazioni al Piano dei Rifiuti che non sarà immutabile se si riusciranno a presentare, in aula, i giusti emendamenti. Devo dire che anche il Pd, su questo argomento si muove in ordine sparso. Se Mangialardi e Cesetti hanno detto pubblicamente di essere contrari al termovalorizzatore, vedo invece che altri personaggi dem di spicco, continuano a nicchiare, in vista delle elezioni regionali. Avverto: patti chiari, se si vuole una alleanza lunga".

Durante la conferenza sono emersi aspetti interessanti. "Non ci sono incentivi per la realizzazione di questi impianti – osserva Ruggeri –. Inoltre, dall’anno prossimo, pare che sui termovalorizzatori cessi l’esonero al pagamento della tassa sull’inquinamento da anidride carbonica prodotta. Si stimano altri 30 milioni di euro l’anno a fronte di 350mila tonnellate di CO2 prodotto. Quindi il termovalorizzatore, secondo noi è insostenibile. Per ricavare, in maniera poco efficiente, un po’ di energia elettrica – conclude Ruggeri – vorremmo immettere in atmosfera un sacco di anidride carbonica che è assolutamente nociva".