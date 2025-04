La regista Giuliana Gamba è stata nominata presidente della Mostra del Nuovo Cinema

E’ andato sul sicuro il sindaco Andrea Biancani per rinnovare il consiglio di amministrazione della Mostra del Nuovo Cinema: alla presidenza e cioè al suo posto, ha nominato Giuliana Gamba, regista, sceneggiatrice ed anche produttrice, candidata anche ad un David di Donatello. Questa è una indiscrezione che girava ormai da giorni e che è stata ufficializzata nella giornata di ieri. Quando con la firma dei bilanci è arrivato a scadenza il vecchio consiglio che vedeva, oltre al sindaco, Monica Nicolini, Viviana Catellan, Alberto Dolci ed Emanuela Rossi. La nuova squadra ufficializzata dal sindaco oltre a Giuliana Gamba vede la presenza di Claudio Salvi, nostro collaboratore e addetto stampa di Cna-Cinema, associazione marchigiana che ha l’adesione di circa 200 società del settore. Quindi sono stati nominati Mattia Galeazzi, geometra, Laura Mengucci, operatrice in un tour operator, e Dimitri Baldelli che cura progetti green.

Il perno di questa operazione di rinnovamento gira intorno alla figura di Giuliana Gamba, molto conosciuta non solo in città ma anche nel mondo del cinema. E nella giornata di ieri con l’ufficializzazione dell’incarico, la regista è stata raggiunta da telefonate di rallegramento da colleghi e da persone che operano nel mondo dello spettacolo. Ed uno dei primi confronti è avvenuto con il direttore artistico del Festival del Nuovo Cinema, Pedro Armocida.

Prima reazione Gamba? "Sono molto felice ed onorata di questo incarico che per me rappresentanta una bellissima medaglia – dice Giuliana Gamba – e sono anche molto contenta perché spero di fare qualcosa di buono per la mia città che tanto amo".

Con Armocida come è andata? "Noi ci conoscevamo già. E’ stata fondamentalmente una telefonata di quelle formali. Non si è entrato nello specifico dei ruoli anche perché devo ancora capire bene quale sarà nella pratica il mio".

Novità da quest’anno? "Questo no anche perché il Festival del Cinema parte fra poco più di un mese. Caso mai il mio apporto, una volta stabiliti compiti e competenze, lo si potrà vedere a partire dalla prossima edizione del festival".

Un ritorno il suo perché era già stata in consiglio. Vero? "Esattamente. Facevo parte del cda all’epoca di Luca Ceriscioli poi con l’arrivo di Matteo Ricci c’è stato il cambio ed adesso rientro con il ruolo di presidente, incarico che mi onora tanto".

Qualche idee c’è già? "Io spero che si possano fare delle collaborazioni. Per esempio con la regione Lazio adesso stiamo portando nelle scuole alcuni film come l’ultimo di Zingaretti ed anche “M“ Mussolini. Esperienze molto belle ed anche partecipate e che stanno avendo un grande successo. Io sono della vecchia scuola e credo che le esperienze vadano trasmesse perché il cinema non deve essere solo per l’élite".

Col sindaco Biancani? "Ci siamo sentiti spesso. Spero di incontrarlo presto per mettere a fuoco un po’ tutto".

