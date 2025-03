La Rems di Fossombrone è ferma: "Potrei attivarla io, affittatela a me"

di Adriano Biagioli

"Guardi, noi saremmo anche interessati a prendere in affitto la Rems di Fossombrone, ma non possiamo mica entrare in una struttura che non ha una vera strada di accesso e che sta probabilmente deteriorandosi anche dentro, visto che nessuno ci mette piede da anni. Dovremmo investirci come minimo un milione, per renderla adatta a diventare operativa…".

Ferruccio Giovanetti, fondatore del Gruppo Atena, la Srl costituita nel 1992 che si occupa "di accoglienza, ricovero, cura e riabilitazione per persone con disturbi o malattia mentale" con una decina di strutture nel Montefeltro, non esclude dunque che la società con sede a Monte Cerignone possa "prendere in affitto" la Rems di Fossombrone, "ma prima l’ente proprietario deve sistemarla: non è che possiamo spendere milioni in una struttura che non è neanche nostra…".

La Rems di Fossombrone era un progetto Asur da 3 milioni di euro, che la giunta 5 Stelle del sindaco Bonci (2016-2021) ereditò dalla precedente giunta Pelagaggia. Un comitato di cittadini si oppose alla sua realizzazione per via di presunti abusi edilizi. Gabriele Bonci affermò che l’opera presentava vizi rispetto al Prg e alla normativa paesaggistica. A seguito di un’ordinanza di demolizione emessa a dicembre 2017, l’Asur fece ricorso al Tar, chiedendo al Comune due milioni di danni. L’ordinanza di demolizione fu dichiarata illegittima dal Tar, ma i lavori non sono mai ripresi. Ci fu anche un’indagine penale finita con un’archiviazione. Da ultimo, il 28 febbraio scorso, è arrivata la condanna della ex Asur a risarcire i costruttori per danni da inadempimento contrattuale.

Giovanetti, ma lei la Rems di Fossombrone l’ha mai vista da vicino?

"Sono stato a visitarla un tre anni fa, mi pare, e mi colpì giustappunto il fatto che non c’era neanche una strada vera e propria per arrivarci".

La fecero entrare?

"Il funzionario comunale che mi accompagnava disse che non avevano le chiavi (la struttura è della ex Asur, ora Ast, ndr)...".

Circa la possibilità di gestirla, cosa le dissero?

"Dissero “Mah, vedremo“ e mi avvertirono che c’era un contenzioso in atto tra l’azienda sanitaria e chi aveva eseguito i lavori".

Ora il contenzioso si è chiuso con la condanna della ex Asur a risarcire i danni all’appaltatore…

"Beh, a questo punto stiamo a vedere. Non credo che abbiano molte offerte da parte di potenziali gestori, anche perché si tratta di un’attività che richiede competenze non comuni: specialistiche dal lato medico e del tutto fuori dall’ordinario dal lato infermieristico e della sorveglianza. Non dimentichiamo che si tratta di pazienti psichiatrici con una condanna alle spalle".

In termini di capienza, una seconda struttura oltre a quella che gestite a Macerata Feltria sarebbe utile?

"Certamente, considerato che nelle Marche ci sono almeno 13 pazienti in lista di attesa…".

E quindi, in conclusione?

"E quindi, in conclusione, aspettiamo che chi di dovere batta un colpo".