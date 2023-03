La Renco alla ricerca di un tecnico di impianto

Renco s.p.a cerca la figura di un tecnico di impianto junior nel settore Oil e Gas con contratto da apprendistato, a tempo pieno, da inserire nella propria struttura. Al candidato viene offerta un’esperienza professionale nella manutenzione di Impianti O&G, un percorso di formazione interna dedicata e trasferte internazionali. Il programma comprenderà il training di formazione specifico presso azienda leader del settore e missioni e trasferte lavorative "in campo" presso siti e cantieri esteri. I requisiti per candidarsi sono il diploma di Tecnico e perito o la Laurea triennale in ingegneria, la conoscenza della lingua inglese e la disponibilità a trasferte e periodi di lavoro all’estero. Renco offre anche alcuni benefit come: convenzioni aziendali, mensa aziendale e parcheggio libero. Per candidarsi inviare il curriculum a [email protected] con oggetto: Tecnico di Impianto Junior – Oil & Gas.