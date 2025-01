La “Repubblica“ di Platone per vivere bene la domenica

Enrico Capodaglio, letterato e filosofo, racconterà la Repubblica di Platone. Domenica 19 alle ore 17,30, nell’Auditorium di Palazzo Montani Antaldi sarà il primo dei dodici appuntamenti della terza edizione della rassegna "Classici per un anno". Ad accompagnare Capodaglio nella narrazione saranno i lettori dell’associazione “La Voce dei libri“ Greta Gaspari, Roberto Minuz, Maria Rita Petroni, Patrizia Romagnoli.

"Socrate è sceso nel Pireo con Glaucone – osserva Capodaglio– uno dei fratelli di Platone, per assistere alla festa in onore della dea tracia Bendis. Dopo la cerimonia notturna si recano a casa di Polemarco dove il filosofo, che narra in prima persona, svolgerà un dialogo appassionante alla presenza di molti giovani. Da questa occasione nasce la Repubblica (in greco Politeia) di Platone, che è la rappresentazione grandiosa, per bocca di Socrate, di uno Stato come dovrebbe essere in base ai suoi canoni filosofici. Lo Stato è come un organismo nel quale tutti i cittadini svolgono un ruolo utile alla comunità secondo giustizia, specializzandosi in un compito specifico corrispondente alla propria natura. L’educazione diventa perciò decisiva fin dall’infanzia, attraverso la musica e la ginnastica, comportando perfino la rinuncia ai poemi epici di Omero, alle tragedie e alle commedie, se queste opere mettono in cattiva luce gli dèi e discordano dal piano morale e antropologico che l’ordine filosofico dello Stato impone come necessario alle anime. L’ordine politico concerta, nella saggezza e nella temperanza, le vite dei cittadini in modo razionale e armonico, comportando una rivoluzione nei costumi: le donne ad esempio possono svolgere ogni mansione e accedere a ogni funzione, compresi il comando e la guerra; i figli devono essere in comune, per scongiurare privilegi".

"L’intero microcosmo della polis – conclude Capodaglio – deve corrispondere al macrocosmo, ispirandosi all’ordine del mondo delle Idee, del quale il mondo terreno aspira a diventare, nella Kallipolis, ideata da Platone, un’imitazione pregnante". L’ingresso all’incontro è libero fino ad esaurimento posti. Per informazioni sono aggiornati tutti i canali social e i siti www.uniliberapesaro.it www.levocideilibri.it

La rassegna "Classici per un anno" è curata da Enrico Capodaglio e da Lucia Ferrati. L’edizione 2025 gode del sostegno della Fondazione Casa di Risparmio di Pesaro e del patrocinio del Comune di Pesaro - è organizzata dall’Università dell’Età Libera di Pesaro in collaborazione con l’associazione di promozione al libro e alla lettura Le Voci dei Libri APS e con l’associazione Amici della Prosa di Pesaro, con la gentile partecipazione di Istituto d’Istruzione Superiore "A. Cecchi", Villa Caprile e Renco spa.