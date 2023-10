La Resistenza spiegata agli studenti cagliesi da “Agende Rosse”: scopri come conoscere la legalità

"Ora e sempre Resistenza" è il titolo della nuova iniziativa organizzata dal Movimento delle Agende Rosse del Gruppo di Cagli, in programma domani alle ore 10,30 nell’aula magna dell’Istituto “Celli“. L’evento si rivolge agli studenti e alle studentesse dell’Ipia e Ite “Celli“ e dell’Istituto comprensivo “Michelini Tocci“. Interverrà Salvatore Borsellino, fondatore del Movimento delle Agende Rosse. A coordinare l’incontro sarà Rachele Saraga (foto), referente del Movimento delle Agende Rosse per il Gruppo di Cagli. "Prosegue il percorso portato avanti in collaborazione con le scuole del territorio – spiega Saraga –. Per questa iniziativa saranno coinvolte le classi quarte e quinte del “Celli“ e le terze medie del “Michelini Tocci“. La finalità è avvicinare i giovani alle tematiche della legalità e della coscienza antimafiosa. Siamo particolarmente soddisfatti dell’attività svolta in questi anni con gli istituti. Nelle loro tesine gli studenti e le studentesse hanno citato spesso gli incontri svolti con loro da noi".