La rete laghi approda in Regione. Latini presenta una mozione

La Rete Laghi arriva in Regione. Il presidente del Consiglio Regionale Dino Latini, infatti, ha presentato una mozione per l’attuazione del progetto proposto dal gruppo durantino di Progetto Acqua come difesa dalla siccità e dalla sempre minor disponibilità di risorsa idrica disponibile per uso idropotabile, che prevede una rete di grandi invasi da realizzare vicino ai fiumi per sfruttare appieno le piogge sempre più localizzate -le cosiddette bombe d’acqua- per immagazzinare acqua in questi bacini artificiali.

"Nell’alta val Metauro ogni volta che piove con forza le sorgenti dei fiumi si gonfiano e si creano delle piene pericolose -si legge nella mozione di Latini-, allo stesso tempo questo fiume rappresenta una risorsa fondamentale per gli acquedotti di Pesaro e Fano. La realizzazione di una serie di laghi in rete, che prelevino acqua dai fiumi solo nel momento di alta portata, potrebbe rappresentare un progetto educativo fondamentale per l’accumulo e la gestione di risorse idriche, che invece scarseggiano in tutta la provincia durante il periodo estivo, vista anche la maggior frequenza di periodi di siccità e il ricorso alle autobotti e all’apertura dei pozzi profondi strategici. Nella Provincia di Pesaro e Urbino basterebbe raccogliere 35milioni di metri cubi di acqua costruendo laghi diffusi con una capacità totale di 20 milioni di metri cubi nella zona costiera, 10 milioni di metri cubi nelle zone interne e 5 milioni di metri cubi nelle zone montane. Per questo l’Assemblea Legislativa delle Marche impegna il Presidente della Giunta regionale e l’assessore competente a coordinare tutti i soggetti pubblici interessati per realizzare una serie di laghi in rete, che prelevino acqua dai fiumi solo nel momento di alta portata, per l’accumulo e la gestione di risorse idriche".