La ricatta usando immagini hot

Due ragazzi pakistani, lui 33 anni, lei 35: arrivati insieme in Italia in un centro di accoglienza. Prima stanno insieme, poi la relazione finisce e lui per vendicarsi l’ha ricattata con immagini hot. Addirittura apre una pagina Fb a nome di lei, in cui aveva messo queste foto intime.

Ieri si è svolta l’udienza del processo, ma il pakistano è risultato irreperibile.