La ricetta di Fabrizio Oliva: "Cambiamo il lungomare e spostiamo il cascone"

Ridisegnare il lungomare di Ponente "perché Pesaro è l’unica città marchigiana lungo l’Adriatico a non averlo fatto" e, "dopo trent’anni di promesse disattese, risolvere una volta per tutte la questione del Genica. Non possiamo avere un lungomare di serie A e uno di serieB ". All’indomani della “doccia fredda“ per cui Pesaro ha perso la bandiera blu sulla spiaggia di Levante , Fabrizio Oliva, candidato sindaco con la lista “Spazi Liberi“, nel presentare ieri la squadra in gara per le prossime amministrative è andato dritto, battendo dove il dente duole. "Trent’anni fa si parlava di un canale di scolo spinto verso il largo: ma il progetto non è stato fatto – ribadisce Oliva –, così come da altrettanto, sento parlare di una copertura del Genica. Oltre alla riqualificazione in termini di arredo urbano e funzionalità del lungomare ci impegniamo a risolvere questo problema".

Oliva sposterebbe il casco di Valentino da Piazzale D’Annunzio. "E’ una attrazione: tutte le città hanno creato uno standard per fare il selfie. Sono d’accordo con l’architetto Leoni per cui a Piazzale D’Annunzio andrebbe una scultura. Mentre il casco lo sposterei accanto al Museo Benelli, valorizzando attorno al motoclub". Restando sull’attualità, alla vigilia di una partita decisiva per la Vis, Oliva lancia la riqualificazione dello Stadio Benelli: "Lo stadio Benelli ha necessità di un intervento immediato e veloce. Siamo la lista del fare e quindi ci poniamo nell’ottica di azioni fattibili e non faraoniche. Siamo la lista perfetta, perché le nostre proposte sono tutte di buon senso".

Rivitalizzare il centro storico e ridare rappresentanza ai quartieri in collina è uno degli obiettivi: "I borghi stanno morendo perché i servizi stanno chiudendo – ha detto Oliva –: la posta, la banca, la farmacia, la bottega alimentare. Vorremmo sostenere l’economia dei centri collinari con bandi ad hoc". Se l’avvocato Alessandro Cirelli ha focalizzato in generale i grandi temi per lo sviluppo economico e sociale di Pesaro – promozione della cultura, dello sport, del turismo e il coinvolgimento giovanile – , Pierpaolo Loffreda è entrato nello specifico: "L’attuale progettazione sui mosaici sarà la pietra tombale su questo patrimonio straordinario", ha detto per poi illustrare un progetto “migliore“ alternativo da 4 milioni di euro, realizzabile in sei mesi. Sul sociale Loffreda ha aspramente criticato il nuovo “pronto intervento sociale“, attivato di recente dall’assessore Pandolfi: "Ne proponiamo la soppressione– osserva Loffreda – è un doppione, meno efficace del precedente “Protezione freddo“".

Se Simone Omiccioli ha fatto proposte per lo sport – come la costruzione di una palestra per il Camposcuola di via Respighi e la realizzazione di una pista per go kart – il 19enne Leonardo Fabbri con Nicoletta Ballerini sono andati sui giovani: "Pesaro dovrebbe avere una “casa dello studente“, luogo polivalente, destinatario di risorse umane e finanziarie per l’attuazione anche di politiche giovanili che sappiano orientare una coscienza critica, rispetto le nuove tecnologie e i rischi dei social".

