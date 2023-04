La richiesta del sindaco: "Ferrovie, dateci la gestione del tratto che ricade sul territorio"

Fermignano come Fano: l’amministrazione comunale chiederà a Ferrovie dello Stato la gestione del tratto ferroviario che ricade nel proprio territorio, da Bivio Borzaga al capoluogo, per progettare un collegamento ciclopedonale che lo attraversi, senza però coprire i binari, in attesa che lo Stato decida cosa fare della Urbino - Fano, soppressa nel 1987. La richiesta che il Comune invierà sarà presentata stasera alla cittadinanza, in un incontro in programma nella Sala Monteverdi alle 21, dove saranno anche raccolte delle firme da spedire a Rfi a corredo e si parlerà di mobilità sostenibile.

si lamenta perché da 36 anni la ferrovia dismessa taglia a metà il paese come una lama e, al momento, intorno a essa ci sono solo rovi e animali - spiega il sindaco, Emanuele Feduzi -. Per questo chiediamo che ci sia concessa l’area, al fine di realizzare qualcosa che faccia rivivere il paese, una struttura che non passi sopra ai binari e in futuro si possa anche rimuovere, in attesa che lo Stato prenda una decisione. Al momento, per andare dal capoluogo a Bivio Borzaga bisogna fare lo slalom tra le auto: se potessimo usare la zona della ferrovia, lo si potrebbe fare senza problemi in bici o a piedi e potremmo anche tenerla più pulita. Oggi è il Comune a occuparsi della pulizia, con spese da 2000-2500 euro per volta, perché Rfi non viene praticamente mai, nonostante i tanti solleciti, però ci sono piante infestanti ed erbacce cresciute negli anni. Allora diciamo: concedetecela in gestione, noi la terremo sgombera e studieremo un progetto che permetta alle persone di attraversare il paese in sicurezza, senza toccare il binario. Questa sera, assieme al Comitato Ciclovia Valmetauro e a dei tecnici, parleremo di ciò e della rete di piste ciclabili in progettazione. A fine mese, porteremo in Consiglio comunale un ordine del giorno a riguardo e poi inoltreremo a Rfi la proposta e le firme raccolte".

Nicola Petricca