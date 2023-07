"La richiesta di dimissioni di Bartoli ha creato una situazione delirante"

Sulla richiesta di dimissioni del consigliere Bartoli da presidente della commissione sanità arriva la presa di posizione della capogruppo di maggioranza Lara Esposti. Scrive la Esposti: "Il consigliere Londei e il consigliere Mei hanno chiesto le dimissioni del consigliere Bartoli dal suo ruolo di presidente della Commissione Speciale Sanità. Viene spontaneo chiedersi perché ed è necessario fare chiarezza su una situazione che sta diventando delirante. Innanzitutto, la commissione sanità è stata istituita dalla maggioranza ed è una commissione speciale con funzione di studio volta ad elaborare proposte da inserire nel Piano SocioSanitario Regionale, che viene elaborato dalla Regione Marche e non dal Comune di Fossombrone. In poche parole, il Comune può fare proposte sensate, la Regione prende decisioni. Il documento uscito dalla commissione comunale, approvato dal consiglio, è stato inviato all’assessore regionale alla sanità, al presidente della commissione regionale sanità e a tutta la giunta regionale. A ciò serve la commissione speciale, che ha durata limitata e una volta approvato il Pssr dal consiglio regionale esaurirà la sua funzione.

Questa sterile polemica, che permette di far sentire la sua voce a chi non ha altre occasioni, vorrebbe portare alle dimissioni il consigliere Bartoli per il solo fatto di essersi permesso di presentare un emendamento concreto, pragmatico e ragionevole, commettendo un mero errore procedurale (la mancanza di un voto in commissione e in consiglio, ndr). Ha risolto ritirando l’emendamento come richiesto dalla minoranza, quindi la situazione all’interno della commissione speciale è da considerarsi risolta".

"Non è il consigliere Bartoli a decidere sulla sanità regionale e locale, anzi, gli va riconosciuto un comportamento serio e non malizioso, tanto da aver comunicato l’emendamento a tutta la commissione. Piuttosto, chi oggi solleva queste inutili polemiche dovrebbe rivolgere certe domande ai soliti noti che pur di apparire fanno ormai da oltre 20 anni richieste irrealizzabili sulla sanità. Questa maggioranza non ha promesso di ripristinare la sanità come era prima del 2015, ma continua a tenere rapporti istituzionali tramite il sindaco e il consigliere Bartoli per poter realizzare richieste concrete e realizzabili", conclude la nota.