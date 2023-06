La riforma Cartabia? Non piace a nessuno

Affollato convegno in Prefettura con avvocati magistrati ed autorità organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Pesaro con in prima linea l’avvocato Arturo Pardi per parlare della riforma Cartabia in relazione alle sue criticità. I relatori sono stati Eligio Paolini, Consigliere del Csm, Roberto Rossi, Procuratore Generale della Corte di Appello delle Marche, l’avvocato Piero Melani, Consiglio Ordine avvocati Arezzo, già membro del Consiglio nazionale forense (foto).

Il prefetto Emanuela Saverio Greco ha fatto gli onori di casa mentre il coordinamento dell’assemblea è stato affidato all’avvocato Alessandro Pagnini. Il tema era "Le parti processuali nella riforma Cartabia penale". In particolare ci si è soffermati sulla durata delle indagini preliminari. Sono emersi anche i timori per il disegno di legge Nordio, timori confermati dallo stesso Procuratore della Repubblica di Pesaro Cristina Tedeschini.

E’ stato evidenziato il dissenso da parte della Avvocatura per il prossimo decreto ministeriale in applicazione della riforma Cartabia che limiterebbe il numero di parole da utilizzare negli scritti difensivi: "Una vincolo che limiterebbe in maniera inaccettabile il diritto della difesa" ha esclamato il presidente dei Fori delle Marche del coa di Pesaro l’avvocato Arturo Pardi.