La rimpatriata 50 anni dopo

Il 13 settembre scorso, con l’inizio del nuovo anno scolastico, al ristorante "Oasi" di Talacchio, si sono ritrovate dopo 50 anni le ragazze della sezione B della scuola media di Montelabbate. Una classe composta di tutte ragazze ancora oggi unite da una forte amicizia. Con l’occasione hanno pensato bene di organizzare anche una particolare "gita" in Urbino per andare a trovare il loro caro professore di Arte Vincenzo Tiboni che compare nella foto in bianco e nero dell’anno 1973 e con cui sono in contatto tramite i social. Nella foto ricordo della cena di classe, in alto da sinistra ci sono: Bertuccioli Donatella, Gili Guglielmina, Galeazzi Patrizia, Bertuccioli Antonella, Marzoli Oriella, Mariotti Patrizia, Berardi M. Cristina, Pazzaglia Ivana, Colonna Adriana, Broccoli Claudia; in basso da sinistra: Simoncelli Paola, Banci Rosanna, Mengucci Lorella, Giudetta Marilena, Mosca Lorella, Tesei Daniela.