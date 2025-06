La rinascita dell’Ostello. Sotto il segno di Utopia per ragazzi con disabilità

Musica, sorrisi e un progetto dal cuore grande: è stato inaugurato a Fosso Sejore il giardino con laboratorio e cucina dell’Ostello della Gioventù, oggi al centro di un’iniziativa che punta a offrire opportunità di vita e lavoro a giovani con disabilità. A promuoverla sono le associazioni Gulliver e Utopia, attive nel territorio per creare percorsi di autonomia e inclusione. La struttura, concessa per 12 anni dalla Regione Marche, è stata sistemata in appena due mesi grazie al lavoro dei volontari. Durante l’inaugurazione – con musica dal vivo e punto ristoro – sono stati aperti ufficialmente lo spazio verde e il laboratorio di pasta fresca e piadine. I fondi raccolti serviranno a completare i lavori dei piani superiori, dove troveranno spazio 14 camere: un vero e proprio ostello in cui i ragazzi potranno vivere esperienze di indipendenza in un ambiente protetto. Entro fine anno, al piano terra, aprirà una pizzeria-ristorante che offrirà lavoro ai giovani coinvolti e contribuirà al sostegno economico del progetto.

Una realtà che si propone come modello per la regione e oltre. "Sono piacevolmente sorpresa e divertita, questo posto offre a tanti ragazzi con disabilità di Pesaro e Fano la possibilità di sfuggire alla noia di casa dopo il liceo, trovando uno spazio dove crescere ed esprimersi", ha detto l’assessora di Fano, Lucia Tarsi. All’evento erano presenti anche l’assessore regionale Francesco Baldelli e presidente del consiglio comunale di Pesaro Enzo Belloni, che hanno elogiato il progetto per la sua forza sociale. Al di là dell’annunciata assenza del governatore Francesco Acquaroli, ha gatto un po’ discutere quelladel sindaco Andrea Biancani. "Dispiace per l’assenza del sindaco, speriamo venga presto a trovarci perché è troppo tempo che è lontano dalle nostre realtà", ha dichiarato Andrea Boccanera durante la presentazione. Un commento garbato, dietro al quale però si celano le tensioni che continuano tra l’amministrazione comunale e le realtà guidate da Boccanera, dopo le polemiche della scorsa campagna elettorale. Quando, come noto, Boccanera si candidò con una lista civica di centrodestra, al culmine di una serie di critiche nei confronti del Comune e della sua gestione del sociale.

Oggi Gulliver, con il contributo di oltre 200 volontari, dà lavoro a 44 ragazzi con disabilità. Insieme all’associazione Utopia gestisce la trattoria sociale al Parco Miralfiore, dove sono impiegati 32 giovani, e il vivaio “Panta Rei” vicino all’Obi, che ne accoglie altri 12. L’ostello rappresenta ora il tassello più ambizioso: dare un mestiere e una prospettiva ai ragazzi dai 18 ai 25 anni, spesso dimenticati dopo la scuola. "È una scommessa che abbiamo vinto: anche un ragazzo speciale può fare tutto come gli altri", ha detto Alex Bernacchia, presidente di Utopia.

E il primo importante passo è stato compiuto.

