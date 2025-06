La risposta dell’assessore: : "Molti titolari aderiranno il 10 luglio, con l’inizio dei saldi. Ed è un progetto che proseguirà"

"Non è stato un flop". L’assessore Francesca Frenquellucci (foto) difende l’iniziativa del giovedì sera, “Shopping sotto le stelle“, senza tentennamenti. Eppure la sera del debutto, 48 ore fa, con i negozi del centro storico aperti fino alle 23 non ha retto le aspettative. In via Branca le vetrine spente andavano oltre l’80%. "Vero – dice l’assessore – le attività con affaccio su cardo e decumano non hanno risposto e questo dispiace".

Perché dice che non è stato un flop?

"La prima data può essere un rodaggio. Molti commercianti hanno detto che aderiranno con l’inizio dei saldi".

Dal 10 luglio?

"Sì. Aggiungo che è un progetto che va continuato. Anche perché la gente c’è stata. Chiaramente si è spostata in quelle vie secondarie che si sono date da fare tantissimo come via Almerici, Tebaldi, Passeri, Castelfidardo, Cavour e Mazza. Ma anche via Zongo e via Sabatini. In futuro sarebbe importante che tutti facessero squadra. Invito a non mollare".

Pensa che la situazione migliorerà?

"Lo spero. Mettere d’accordo 400 attività non è facile, ma il Comune questa volta ha seguito le indicazioni dei negozianti e delle associazioni di categoria. Abbiamo investito offrendo la musica itinerante con la “Ipse Dixie Marching Band” su idea di Renzo Guerra che è piaciuta tantissimo; il mercatino dell’antiquariato a Piazzale Collenuccio e la promozione mediatica". L’assessore non si è risparmiata. Alle 6 del mattino è andata personalmente ad attaccare le stelle sul selciato delle vie del centro.

Solidea Vitali Rosati