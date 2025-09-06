La riviera di Pesaro non balla da sola. Al festival si danza solo in gruppo

Si può ballare da soli ed è piacevole, ma se lo si fa insieme diventa ancora più bello e divertente. Sarà uno spettacolo nello spettacolo "Balli di gruppo", la manifestazione in programma oggi in piazzale della Libertà. Un evento molto atteso dagli appassionati questa quinto festival nazionale, presentato ieri nella sala delle Sirene dell’Hotel Flaminio e curato dall’associazione "Dance Mania" in collaborazione con il Comune di Pesaro. Erano presenti alcuni esponenti della scuola organizzatrice tra cui Simona Gurini, Roberta Bernabucci, Marinella Rossini, Roberto Alessandrini e Fabrizio Oliva: "Dopo le prime quattro edizioni – ha ricordato Oliva, ex presidente Apahotels che cura le pubbliche relazioni - torniamo in piazzale della Libertà, alla sfera grande di Pomodoro, dove si svolgerà il quinto festival nazionale scuole di ballo. L’evento è curato dalla scuola di ballo pesarese Dance Mania che organizza con la propria scuola corsi di ballo di gruppo, balli di coppia, balli country e balli coreografici. Un evento atteso che unisce divertimento e socializzazione attraverso la danza". Ha concluso Fabrizio Oliva: "Questa importante iniziativa arricchisce la nostra lunga estate di eventi che coinvolge, oltre i pesaresi, anche i turisti, che stazionano in piazzale della Libertà in gran numero per divertirsi. Non è una gara ma una festa: un momento di aggregazione dove chiunque può ballare per trascorrere delle ore spensierate. Stiamo investendo sempre di più in questa direzione, tenendo insieme sport, cultura, divertimento e capacità di stare insieme".

Luigi Diotalevi