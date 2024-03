La rivincita dei ’piccoli’. Poste hi-tech a Fratte Rosa

di Sandro Franceschetti

"A Fratte Rosa l’ufficio postale diventerà presto di ultima generazione e consentirà una fruizione agevole e digitale dei servizi relativi a documenti di identità, certificati anagrafici, giudiziari e previdenziali". La notizia è arrivata dal deputato di FdI Antonio Baldelli, componente della commissione ‘Trasporti, Poste e Telecomunicazioni’ di Montecitorio, presente ieri nel paese delle terrecotte per un sopralluogo insieme al sindaco Alessandro Avaltroni. "Il Comune di Fratte Rosa – ha spiegato l’onorevole - rientra fra quelli sotto i 15mila abitanti coinvolti nel progetto ‘Polis’ di Poste Italiane, promosso dal governo e finanziato con fondi del Pnrr, che vedrà l’installazione di Atm (sportelli automatici) evoluti e postazioni self service per l’erogazione di servizi digitali e di pubblica utilità, e anche locker (armadietti) per il servizio h24 di ritiro pacchi e vetrine digitali interattive per la comunicazione coi cittadini. Un risultato ottenuto grazie al lavoro di squadra che abbiamo svolto in questi mesi con amministrazione comunale e sindaco, che vede Fratte Rosa fra i primi centri a essere coinvolti in questo progetto; che consente l’impiego di fondi Pnrr anche nei territori interni".

Sulle tempistiche Baldelli ha aggiunto: "Gli interventi cominceranno entro aprile e dureranno circa quattro mesi. Al termine, questa comunità potrà accedere, 24 ore su 24, al rilascio di documenti e certificati e anche dei passaporti: sarà sufficiente un solo accesso all’ufficio postale e dopo 15 giorni si riceverà il documento direttamente a casa. Durante la ristrutturazione, che prevede anche lavori di riqualificazione interna ed esterna, i disagi saranno limitati grazie all’installazione di un ufficio-container temporaneo accanto a quello attuale, che erogherà tutti i servizi di cui oggi si può disporre". E anche negli stessi orari, come ha precisato il sindaco Avaltroni: "Attualmente le nostre Poste sono aperte il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 8,20 alle 13,45 e anche l’ufficio provvisorio rispetterà questi orari. Che saranno anche quelli del nuovo ufficio, che però, sarà arricchito di numerosissimi servizi, più quelli ai quali gli utenti potranno accedere da soli h24 grazie agli Atm evoluti e ai locker. Per noi l’avvio a breve di questi lavori è una notizia molto importante, anche perché sarà installato un Atm dove poter prelevare e fare versamenti in denaro, diventata una necessità fondamentale dopo la chiusura, da oltre un anno, dell’unico sportello bancario che avevamo. Un ringraziamento particolare all’onorevole Baldelli per aver seguito da subito l’iter autorizzativo e al responsabile di Poste Italiane per il Centro Italia".