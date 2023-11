La rivincita del colle ’cadetto’: "Creiamo l’ecomuseo dell’Ardizio"

Geograficamente dalla parte opposta della città di Pesaro, il colle Ardizio si è preso la ‘rivincita’ sul San Bartolo, con una giornata-evento ("Sajano, una fonte tante strade") per lanciare un progetto ambizioso: l’ecomuseo diffuso. "Il luogo storicamente si chiamava Sajano, per il fatto che esisteva una fonte d’acqua salubre – spiega Patrizia Bucci, guida turistica - nobilitata nel 1700 dall’architetto Lazzarini, già nota agli antichi romani: si ipotizza che proprio qui passasse la Via consolare Flaminia, aperta nel 220 a. C., che da Fano si dirige a Rimini".

Da qui si diramano strade e sentieri con paesaggi straordinari, una vegetazione a volte incontaminata, terreni coltivati, presenze di civiltà risalenti all’epoca picena e romana che hanno lasciato testimonianze: dall’acquedotto romano alla necropoli picena, con tanti reperti archeologici che fanno bella mostra nel Museo archeologico Oliveriano di Pesaro. "Alcuni sentieri giungono ad un fitto bosco – racconta ancora la Bucci, fra le promotrici del progetto - dove all’ombra di piante secolari appartenenti ad una riserva naturalistica riconosciuta dalla Regione Marche, sta un convento dove sostò nel XIII secolo San Nicola da Tolentino la cui chiesa, originariamente dedicata a Santa Maria in Sajano, custodisce il corpo del Beato Pietro Giacomo da Pesaro".

Una strada che arriva a borghi medievali ricchi di storia come Trebbiantico, Novilara e Candelara, antichi edifici e palazzi storici, alcuni trasformati in resort: "L’Ecomuseo, diversamente da un normale museo, non è circondato da mura o delimitato in altro modo, bensì è un territorio costituito da ambienti di vita tradizionali e da patrimonio artistico, storico e naturalistico – spiega Patrizia Bucci -. Valorizza il territorio di una comunità la sua trasformazione ed identità storica, proponendo come beni del museo non solo gli oggetti della vita quotidiana, ma anche i paesaggi, l’architettura, le testimonianze orali della tradizione, le attività agricole, artigianali e lavorative del passato, perché la comunità stessa è l’Ecomuseo".

Un progetto dalla valenza altamente ecologica per orientare i cittadini a conoscere e rispettare la natura, comprendere le origini del territorio e salvaguardarlo. Inoltre ha una valenza di turismo sostenibile e potrebbe diventare luogo godibile per i turisti amanti del trekking e della bici. La giornata, dedicata alla conoscenza del colle Ardizio, a partecipazione gratuita, è stata sostenuta dall’assessorato alla Sostenibilità e Coesione e dall’assessora Maria Rosa Conti. Le visite a piedi, accompagnate dalle letture di Antonella Ferraro (Le voci dei libri) sono state introdotte da guide naturalistiche (Andrea Fazi) e storico-artistiche (Patrizia Bucci), quelle in bici da chi conosce i sentieri da percorrere sulle due ruote, organizzate da ‘Pesaro 30’.