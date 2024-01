La rivista edita dall’Accademia Raffaello riconosciuta dall’Anvur

L’Anvur, agenzia nazionale che valuta la qualità della ricerca, ha ritenuto la rivista “Accademia Raffaello: atti e studi“, edita dall’ente urbinate, meritevole della ambita Fascia A sia per la categoria Storia dell’arte, sia per quella di Storia dell’architettura.

"Per l’Accademia è un importantissimo traguardo – ci dice il presidente Luigi Bravi (foto) – perché vede riconosciuto un suo ruolo di carattere nazionale per gli studi di queste materie. “Atti e Studi“ è ormai al terzo decennio di vita, essendo nata nel 2002 come semestrale, poi rinnovata nel 2010 con una seconda serie di maggior qualità, e dal 2021 è giunta alla terza serie ed è passata a cadenza annuale".

La rivista comprende ogni anno vari contributi di studiosi locali e non, partendo solitamente con temi prettamente raffaelleschi, ma allargandosi poi all’arte marchigiana e nazionale.

I contributi sono scelti in modo anonimo e valutati da due esperti che ne decretano la pubblicabilità. La rivista ha tra l’altro origini antiche: fin dalla fondazione l’Accademia pubblicava “Il Raffaello“, poi pubblicava “Urbinum“, entrambe disponibili per la consultazione online nel portale della biblioteca universitaria. Conclude Bravi: "Ora è lecito aspettarsi che il mondo accademico e gli studiosi in generale facciano convergere nella nostra rivista i prodotti della loro ricerca, e questa è una grande soddisfazione per il board di redazione. Siamo già attivi per raccogliere i saggi che comporranno il numero del 2024".

gio. vol.