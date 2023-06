La rivolta sul San Bartolo Leva: "Non firmerò mai per un’altra antenna a Fiorenzuola di Focara"

"La seconda antenna non la montano nemmeno se arrivano i carabinieri ed io i permessi non li firmo anche sotto minaccia di una pistola alla tempia" dice Silvano Leva presidente dell’ente Parco San Bartolo. E ieri mattina a Fiorenzuola di Focara è arrivato anche il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgabi: "Ho già dato indicazioni alla Soprintendenza di parlare con il gestore dell’antenna", dice.

Comunque si scalda l’aria. La stoccata di Leva parte per Massimo D’Angeli, presidente della Comunità del Parco: "Rassicuro D’Angeli che sotto la mia presidenza l’Ente Parco non darà parere favorevole a nessuna installazione, al contrario di quanto avvenuto in passato. Pensare di rendere il San Bartolo – continua Leva – il luogo degli ecomostri telefonici è un insulto a tutto". Quindi altra stoccata a Massimo D’Angeli sul lancio dell’allarme per la seconda antenna: "Evidentemente il suo è un goffo tentativo di riappropriarsi di una visibilità e di un ruolo pubblico che ha perso".

Quindi Leva sposta il suo obiettivo sulll’amministrazione comunale di Pesaro: "Invito invece la giunta di Pesaro e l’assesore competente ad interrompere all’istante qualsiasi tipo di procedura tecnica in corso e a non prenderla nemmeno in considerazione". Quindi precisa che in queste settimane si è attivato a livello nazionale con i parlamentari, a livello regionale e comunale per "trovare soluzioni alternative a questo scempio ambientale. L’esigenza dei cittadini e degli operatori economici di avere collegamenti telefonici efficaci per l’intero territorio non può avvenire non curandosi degli aspetti ambientali, paesaggistici, estetici ed economici, pregiudicando lo sviluppo turistico del territorio. E’ ora di voltare pagina. L’ente Parco – conclude Silvano Leva – non darà mai parere favorevole e faremo di tutto per impedire questo vergognoso scempio.".

Per la cronaca, stando ad informazioni che ha in mano Italia Nostra che si è dichiarata fortemente contraria all’installazione delle antenne telefoniche nel parco, ne sarebbe prevista anche una terza che dovrebbe essere installata alla Vallugola.

