La rivoluzione del traffico in città Ciclisti a ruota libera tra i cantieri

Finalmente, in via Cardinal Massaia, tutti i ciclisti che andavano contromano possono dire di aver visto lungo. La strada ha cambiato senso di marcia. La direzione della via per i lavori al cavalcaferrovia è la seguente: si può procedere in macchina e in bici dal sottopasso di via Rossi girando a destra fino al Miralfiore - parcheggio retro della stazione. Sono stati lasciati anche tanti biglietti di avviso sul parabrezza delle auto parcheggiate nel vecchio senso. Il problema è che la gente in bicicletta non se n’è accorta della rivoluzione: bypassa le transenne di divieto e continua a scendere in bici in mezzo alla strada che dai Cappuccini va al sottopasso di via Rossi pensando o non sapendo che è cambiato tutto. Ne va della loro salute, ma sembra un fatto secondario. Una persona molto anziana che camminava con due stampelle ha imboccato ieri mattina alle 11 la curva davanti alla chiesa dei Cappuccini senza immaginare che potessero arrivare auto in senso opposto. Altri in bici si sono fermati prima della curva salendo sul marciapiede e continuando a piedi.

Come il pensionato Silvano Lupinelli: "Sono contento che mettono a posto il cavalcaferrovia, ma per me che arrivo da Villa San Martino in bici adesso è un problema. Camminerò a piedi sul marciapiede tenendo la bici per mano". Un altro ciclista è Marco Giunta: "Per me la bicicletta adesso che ci vedo meno è l’unico mezzo per muovermi. Se qui non si passa più in direzione centro, mi adeguo". Maurizio Giagnolini invece va a piedi: "E’ preferibile con i tanti lavori in corso in questa zona della stazione". In effetti ne sono previsti per 20 milioni di euro. Daniele Carloni è il geometra della ditta Nasani di Trecastelli di Ancona che sta già realizzando il ponte ciclopedonale suò Foglia ed ha avuto in subappalto i lavori al primo tratto del cavalcavia: "Abbiamo indirizzato tanti automobilisti che volevano raggiungere il parcheggio della stazione verso il sottopasso di via Rossi per poi tornare indietro su via Cardinal Massaia. I primi giorni non sarà facile. Per quanto riguarda i lavori al ponte, noi andremo a sistemare il cemento ammalorato e a cambiare il guard rail. Non sappiamo ancora quanto tempo ci vorrà per finire i lavori".

Arriva nel frattempo una macchina della polizia locale: "La gente ancora scende in bicicletta contromano malgrado i cartelli e i divieti. Cerchiamo di stare qui per evitare incidenti". An che chi intende raggiungere in auto la chiesa dei Cappuccini sappia che deve prendere la via in senso opposto a quello in vigore fino a due giorni fa. Si sale dal sottopasso di via Rossi verso la chiesa. Ma c’è anche una novità: verranno tolti una decina di posti auto ai lati della via per realizzare una pista ciclabile che consenta ai ciclisti di salire e scendere in sicurezza. Il che non farà felicissimi i residenti che si vedranno togliere altri posti dove parcheggiare. In compenso hanno gli spazi del parcheggione della stazione. I lavori di messa a norma del cavalcaferrovia avranno un costo complessivo di 3 milioni di euro e interesseranno la parte sottostante, quindi il cavalcaferrovia sarà sempre transitabile. La riqualificazione del sottopasso dei Cappuccini invece costerà 745.000 euro con la rampa che avrà una pendenza minore (dal 15% all’8% ). Il maggior intervento riguarderà la vicina stazione con 8 milioni di euro. In attesa di quella nuova a Villa Fastiggi.

