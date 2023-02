La rivoluzione elettrica? Solo ai primi passi "Diesel e benzina ancora le auto più richieste"

di Davide Eusebi La rivoluzione è alle porte. Dal 2035 in Europa non si potranno più produrre auto con motori diesel e a benzina. Un cambiamento epocale, a favore delle auto elettriche che, dice Federico Guerrieri di Autocentrale che vende i marchi Opel e Peugeot, "rappresentano ora il 10 per cento delle vendite. Ma per questo genere di auto serve un cliente elettro-compatibile, cioé disponibile a ricaricare l’auto in casa". Piuttosto, spiega Guerrieri "ci andrei piano con questa norma sull’elettrico: diesel e benzina continuano ad essere le auto più richieste, sono molto affidabili e la rivoluzione è lontana. Per chi già sceglie l’elettrico ci sono comunque incentivi da 3 a 7500 euro dando indietro un’auto da rottamare. L’ibrido plug in è un buon compromesso, perché consente di percorrere oltre 50 chilometri con il motore elettrico al cui fianco però c’è il motore termico che garantisce nei viaggi a lunga percorrenza". I tempi di ricarica restano un limite: "Dipendono dalla velocità della colonnina. Se si ricarica l’auto a casa ci si può impiegare anche qualche ora, o tutta la notte, mentre nelle colonnine fast ci vogliono 45 minuti". Ma quanto costa acquistare un’auto elettrica? "Da trentamila euro in su", conclude Federico Guerrieri...