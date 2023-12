La ’rivoluzione’ inizia il 5 febbraio

"Attenzione al calendario: le nuove isole ecologiche – ha spiegato Andrea Pierotti, presidente di Marche Multiservizi – entreranno in funzione lunedì 22 gennaio 2024 mentre l’ultimo giorno di raccolta con il porta a porta sarà sabato 3 febbraio. Per due settimane ci sarà tolleranza: verranno mantenuti entrambi i metodi di conferimento dei rifiuti così da agevolare i cittadini nell’adeguamento al nuovo modello di raccolta. Da lunedì 5 febbraio invece i rifiuti nel centro storico potranno essere conferiti solo tramite le ecoisole intelligenti

Alle ecoisole intelligenti si potrà accedere solo tramite la Carta Smeraldo ritirabile nelle giornate del 18-19-20-22-23 gennaio, dalle ore 10 alle ore 19, nella sede del Quartiere 1 – Centro Storico, in via Gavardini 10. Oltre le date indicate, per ritirare la nuova tessera, sarà necessario recarsi allo Sportello Clienti di MMS in via Mario del Monaco. Potranno ritirare la Carta Smeraldo tutte le utenze domestiche e non domestiche situate all’interno del perimetro della Ztl. Per informare i cittadini ci saranno tre assemblee pubbliche che si terranno nella sala del Consiglio comunale di Pesaro. In particolare si terranno alle ore 18:30 il 20 dicembre 2023, il 17 gennaio 2024 ed il 30 gennaio 2024. Nelle prossime settimane verrà inoltre consegnata a tutte le utenze coinvolte una lettera informativa.