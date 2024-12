"La rocca come sta?. In pietoso degrado"

"La giunta annuncia, ma intanto per la rocca manutenzione pietosa...". Così la minoranza di Progetto Comune sulla rocca malatestiana di Fossombrone. Scrive Progetto Comune: "Recupero rocca, l’ennesimo annuncio a vuoto. A ottobre la giunta Berloni dichiarava di aver stanziato 715 mila euro per il recupero. Il co-finanziamento regionale sarebbe stato di 500mila: ecco che l’imbarazzante contabilità dei bandi non accolti qui sfonda il muro dei 18 milioni, un risultato clamoroso, senza se e senza ma. Ma intanto la rocca come sta? Malissimo: l’area è nell’abbandono più assoluto; nel 2021 fu rifatta la rete di recinzione, mai ripulita. Chissà se Chiarabilli si ricorda di quando dai banchi dell’opposizione strillava, sdegnato, come la rocca fosse vergognosamente abbandonata…".

a.b.