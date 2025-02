La Rocca espugnata solo a metà. Il Comune conquista il fossato. Lo userà per le feste estive

La vittoria di Pirro: è stata definita così da qualche osservatore la conclusione del summit che si è avuto tra il sindaco Andrea Biancani, il suo vice Daniele Vimini e il responsabile dei musei della regione Luigi Gallo. Quest’ultimo dopo mesi di attesa è stato ufficializzato dal ministero, anche come responsabile museale di Rocca Costanza.

Il vertice alla fine ‘girava’ tutto attorno all’uso della fortezza. Un Biancani ottimista: "Direi che è andata molto bene anche perché abbiamo avuto l’uso per tutto l’anno dal Demanio del fossato che circonda la Rocca. A noi la manutezione del verde ma ne abbiamo la completa disponibilità. Per cui questa estate partiremo con il cinema all’aperto e anche con il Palio dei bracieri ad agosto. Prima per ogni manifestazione che si organizzava occorreva pagare l’affitto al Demanio. Questo lo ritengo un bel risultato".

Ed invece con gli spazi della Rocca come siamo messi? "Il Demanio ci ha detto che i lavori nelle stanze che sono sulla destra sotto il loggiato saranno terminati alla fine di marzo per cui tra aprile e maggio apriremo la fortezza alla visite guidate di pesaresi e turisti che tanto successo hanno avuto lo scorso anno".

E tutta l’ala sinistra, entrando sarà utilizzabile? "Quegli spazi non sono ancora disponibili perché vanno terminati i lavori per cui se ne riparlerà dal 2026".

Ma poi ci andrà il museo di Dario Fo e Franca Rame o ci sarà la svolta... Vangi? "Per quello che riguarda il museo dedicato al premio Nobel non abbiamo avuto indicazioni e informazioni né in un senso e nemmeno nell’altro".

E le statue di Vangi restano ammucchiate alla Pescheria? "Lì stiamo valutando la situazione – continua Biancani – perché stiamo pensando se proseguire con la mostra, che al momento è chiusa, oppure trovare altre soluzioni".

Collaborazione Pesaro-Urbino sotto il profilo culturale con Luigi Gallo. Si hanno indiscrezioni? "Al momento non ci sono particolari indicazioni sotto questo profilo perché è una cosa ancora tutta da mettere a fuoco dopo l’incontro dei giorni scorsi".

Indiscrezioni parlano di spostare una parte della mostra sul Lazzarini a Pesaro. Una triangolazione di poteri, quindi di non facile soluzione, quella del sindaco e di Vimini perché oltre che con Gallo e con il Demanio è entrato in ballo anche il palazzo Ducale e quindi la prefettura perché "la sala Laurana sarà potenziata per accogliere il maggior numero di mostre che sarà possibile organizzare in collegamento con Urbino, al fine di creare un legame di pubblico e di arte con tra noi e la città ducale" continua Biancani.

Un altro passo avanti, in attesa di capire come evolve Rocca Costanza, è stato fatto sempre con la Prefettura e grazie alla disponibilità di Emanuela Saveria Greco, per quello che riguarda il loggiato del Genga e cioè la corte interna al palazzo Ducale ricca di affreschi e spazi che sono stati sottoposti a restauro grazie al Demanio e sotto il controllo della Soprintendenza.

m.g.