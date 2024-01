La Rocca senza gestore. La Pro loco si sfila, gli accusatori rilanciano

La Rocca Ubaldinesca di Sassocorvaro è senza gestore. La Pro loco si è chiamata fuori. "Valuteremo se partecipare al bando, vedremo quando sarà pubblicato" spiega Orfeo Mazza tesoriere e consigliere della Proloco di Sassocorvaro. Che racconta: "Siamo finiti sotto indagine per la vendita di libri di nostra proprietà all’interno della Rocca. Quindi ci saremmo appropriati di beni nostri, il cui ricavato viene dato in attività benefiche. Poi c’è stato un errore contabile e sono cose che purtroppo possono capitare. Nessuno ha detto della soddisfazione dei turisti nel trovare una qualità del servizio alla Rocca di prim’ordine. E lo facciamo a titolo gratuito grazie ai volontari".

Ribattono Paola Tiberi e il marito Graziano Bondioli che sollevarono il ‘caso Proloco’. "Dal vostro articolo pubblicato il 15 dicembre scorso sono successe alcune cose che elencheremo brevemente: la prima è la firma del rigetto dell’assemblea dei soci della Proloco alla nostra domanda di iscrizione del nuovo presidente Ciandrini, assemblea che con una maggioranza ‘bulgara’ di 46 voti su 48 presenti ci ha definiti indegni di entrare nella Proloco senza essere stati mai ascoltati. A questo segue una determina del Comune che, dopo una nostra lettera, prende atto che quello che avevamo scritto nei nostri esposti era la verità, confermata dal decreto penale emesso dal Giudice nei confronti dell’ex presidente Brugnettini a cui è seguita la cancellazione del contratto di gestione della Rocca. Essere estromessi per aver fatto un esposto su fatti illeciti, è una ritorsione inqualificabile, e pensare che Brugnettini, condannato per truffa è ancora lì. Infine si è aperta la campagna di iscrizione alla Proloco per il 2024, in giro ci sono manifesti che invitano all’iscrizione e per informazioni rivolgersi, a Roberto Brugnettini. Quello che vogliamo dimostrare è che gli ‘indegni’ non siamo noi".

Francesco Pierucci