La Rocca strega l’Italia Boom nella hit dei musei

La piccola grande Gradara si afferma uno dei luoghi di maggior interesse turistico in Italia.

A comunicarlo è il Ministero della Cultura, che ha diffuso i dati relativi alle presenze nei musei e siti culturali nelle giornate di apertura straordinaria del 26 dicembre, 1 e 2 gennaio.

Tra le 400.353 presenze registrate in 4.555 hanno scelto la Rocca Demaniale di Gradara, simbolo dell’epoca tardo medievale.

Le numerose visite hanno permesso al fortezza malatestiana di classificarsi al 17° posto tra i siti più visitati in Italia, raggiungendo il 1° posto nelle Marche. "Una posizione davvero niente male in un paese con Colosseo e Uffizi (rispettivamente al primo e secondo posto, n.d.r)", ha commentato il sindaco di Gradara Filippo Gasperi. "Il lavoro in sinergia tra Comune, Pro Loco di Gradara, Direzione Regionale Musei Marche e la società partecipata di sviluppo turistico "Gradara Innova" ha portato a una valorizzazione a 360 gradi. Abbiamo cercato di diversificare l’offerta, attraendo persone anche nei mesi invernali grazie ad alcuni eventi come la festa Capodanno".

Nonostante i mesi estivi siano quelli di maggior traffico, la Rocca registra il picco di visitatori tra marzo e aprile, grazie anche alle tante visite scolastiche. Storia e cultura si intrecciano in un luogo affascinante, e la maestosità dell’edificio attrae da decenni turisti da tutto il mondo. L’aspetto tutt’oggi visibile è frutto di importanti lavori di restaurazione avviati nel Novecento che riportarono il castello e la cinta muraria agli antichi fasti, tanto da divenire residenza museale di proprietà dello Stato Italiano negli anni 80’.

Gli enti sono sempre in moto per favorire la manutenzione di un sito così importante, anche ai giorni nostri, come racconta il direttore della Rocca di Gradara Stefano Brachetti.

"Stiamo portando avanti dei lavori di adeguamento sismico e la messa a norma della piazza d’armi per consentire l’ingresso di più persone, ma abbiamo in programma anche interventi interni su infissi e segnaletica".

Il dato entusiasmante di queste festività non fa altro che confermare gli sforzi di tutti nel valorizzare la Rocca di Gradara con l’idea, come afferma il direttore Brachetti, di "farla diventare una "porta" per i luoghi della cultura della regione".

La fortezza si conferma ancora una volta un luogo magico nel quale perdersi e il cui patrimonio storico e intellettuale appassiona sempre più visitatori, che ogni anno sono oltre 200mila.

Lucia Arduini