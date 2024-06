La ’rockstar della fisica’ sbarca al Rossini

È la "rockstar della fisica", 12 libri pubblicati sia in Italia che tradotti all’estero, attrice, drammaturga e sempre pronta a far innamorare le persone di questa materia che, molto spesso, è riservata agli uomini: Gabriella Greison, fisica nucleare, porterà in scena al Teatro Rossini, domani sera alle 21, il suo spettacolo intitolato "La donna della bomba atomica", ispirato alla vita di Leona Woods, la scienziata dimenticata che lavorò con Oppenheimer e Fermi al progetto "Manhattan".

Perché la scelta di questa storia, la scelta di questa donna per il suo spettacolo?

"Trovo che questo sia un tema molto attuale, perché una donna che partecipa al più grande progetto scientifico dell’umanità, a quei tempi, era un evento più unico che raro. Lei lo fa realizzandosi all’interno di un ambiente prettamente maschile, ossia "Los Alamos". Leona viene inserita nel gruppo di lavoro di Enrico Fermi, riuscendo a fare tutte le stesse cose, ma con 19 anni di meno di lui e, soprattutto, incinta. Fermi la ammirava così tanto che non permetteva agli altri scienziati di dirle nulla sul fatto che fosse incinta: anzi, siccome lei non voleva andare in ospedale, fino a che non avesse avuto le doglie, Fermi si era proposto anche per farla partorire. È tornata a lavoro 4 giorni dopo aver fatto nascere il figlio".

Qual era il ruolo della dottoressa Woods?

"Lei era addetta al controllo del rilevatore di particelle per la produzione del plutonio, un ruolo molto ambito. Leona era un asso con il trifluoruro di boro, un gas incolore usato in fisica". Quanto è difficile portare in scena questo personaggio? "In realtà, la parte più difficile è stata reperire informazioni su di lei. Mi sono recata proprio a Los Alamos, dove è stata progettata la bomba atomica, per chiedere di Leona, perché altrimenti nessuno sapeva chi fosse, né gli storici né gli altri scienziati. Ho fatto un viaggio di un mese, passando anche per Princeton, Hampford e tante altre università. Non ci sono molti documenti di donne scienziate nella seconda guerra mondiale, quindi mi sento un po’ come la loro voce. Tutt’ora, essere donna e fisica nucleare, all’interno in un ambiente maschile, è veramente difficile".

Era mai stata in scena nelle Marche con questo spettacolo?

"Con questo no, ma avevo già girato per la vostra splendida regione con altri spettacoli. Ero anche già stata a Pesaro e mi sono sentita sempre molto ben accolta, avete molta ironia".

Lo spettacolo concluderà la rassegna culturale itinerante "… Di torno girando", organizzata dall’Ente Olivieri con l’Ordine degli Ingegneri di Pesaro e Urbino, in collaborazione con Pindaro Eventi e Bcc Pesaro.

Alessio Zaffini