La rotonda che salverà tante vite Taglio del nastro e festa a Fenile

Quell’incrocio subito dopo l’uscita da una curva, negli anni è stato teatro di tanti incidenti. Per questo ieri mattina è stata una grande festa il taglio del nastro della nuova rotatoria di Fenile, là dove la provinciale di Carignano incrocia via del Mulino. Un’opera annunciata esattamente un anno fa dall’ex assessore alla viabilità e lavori pubblici Fabiola Tonelli e ieri inaugurata dal sindaco di Fano Massimo Seri, assieme al presidente della Provincia Giuseppe Paolini, il parroco di Fenile don Giuseppe Tintori che l’ha benedetta e l’assessore comunale di competenza Barbara Brunori.

Un’opera che è costata nel complesso 250mila euro: una spesa sostenuta sia dal Comune di Fano che per questo ha stanziato 137mila euro e la Provincia di Pesaro e Urbino che vi ha destinato 87mila euro occupandosi anche della progettazione, l’appalto, la direzione lavori e i vari aspetti tecnici amministrativi. Lavori realizzati in tempi record, in piena estate, ma di cui nessuno si è lamentato. "All’inizio ero scettico - ci ha detto Gabriele, titolare del vicino Bar Il Mulino - anche perché l’incrocio appariva pericoloso solo quando non veniva tagliata l’erba e la visibilità era ridotta. Però ora mi sono dovuto ricredere, perché la rotatoria è bella e riqualifica tutta la zona, oltre a mettere in sicurezza tutti gli utenti della strada". Una soddisfazione per il sindaco Seri. "Abbiamo contribuito a elevare il livello di sicurezza di un tratto che aveva sempre manifestato criticità - ha detto -. Inoltre, mi sento di dire che abbiamo mantenuto l’impegno preso nelle assemblee che abbiamo fatto qui a Fenile. Completiamo anche il puzzle iniziato all’inizio del mio mandato visto che la colleghiamo alla ciclabile che realizzata insieme alla nuova illuminazione". I lavori sono iniziati a maggio.

"L’intervento è stato realizzato alla velocità della luce – ha commentato l’assessora ai Lavori Pubblici Barbara Brunori – E’ un’opera strategica perché rallenta la velocità dei veicoli sulla Provinciale e allo stesso tempo migliora la sicurezza dell’accesso al centro abitato in continuità con la ciclabile proveniente da Fano verso il centro commerciale". Nel suo intervento, la Brunori, ha ricordato delicatamente anche Silvia "Sissi" Talevi, la 20enne che pochi metri più avanti il 2 luglio 2010 perse la vita in scooter, risucchiata da un tir che l’ha superata ad alta velocità. "Quando si lavora in sinergia - ha concluso il Presidente della Provincia Giuseppe Paolini - tra enti mettendo insieme le risorse umane, economiche e le professionalità i buoni risultati sono sempre garantiti".

Tiziana Petrelli