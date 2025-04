La Rotta dei Trabaccoli alla 39ª boa. Lo start il primo maggio al porto

La storica regata "Sulla rotta dei Trabaccoli" arrivata alla 39ª edizione, torna quest’anno alla tradizionale partenza del 1° maggio, con lo start che sarà dato alle 16 dal Porto di Pesaro, con arrivo a Pola. Ieri mattina la manifestazione è stata presentata nel corso di una conferenza stampa, che ha coinvolto anche gli studenti del Liceo Artistico Mengaroni, autori della copertina della brochure.

"E’ sempre un’impresa faticosa ed onerosa e senza gli sponsor non sarebbe possibile organizzare una manifestazione del genere – spiega il presidente della Lega Navale di Pesaro, Antonio Rossini, appena rieletto -. Da anni ci avvaliamo della preziosa collaborazione dell’Istituto artistico Mengaroni che partecipa al concorso per disegnare la copertina dell’evento. A questa regata partecipano le imbarcazioni e le marinerie del centro-medio Adriatico. In passato quest’evento ha avuto anche un compito umanitario, quando sull’altra sponda c’era la guerra".

Interviene anche il sindaco di Pesaro, Andrea Biancani: "E’ un momento molto importante che crea un ponte tra le due sponde dell’Adriatico che condividono la passione per il mare, ed è anche un modo per valorizzare i due porti di Pesaro e Pola. La Lega Navale di Pesaro è una realtà da vivere tutti i giorni, non solo in occasione di questa regata: invito i giovani ad avvicinarsi alla vela, uno sport sostenibile. La regata sulla rotta dei trabaccoli è una manifestazione storica, perciò ringrazio tutti quelli che ci lavorano con passione ed entusiasmo, in maniera gratuita, per tenere viva la tradizione".

"Attraverso il mare si conoscono altri popoli, altre tradizioni e altre lingue – sottolinea l’assessore allo sport Mila Della Dora -. La vela crea rete, unendo la gente, al di là dei colori e delle ideologie. Siamo orgogliosi del Liceo Artistico Mengaroni che partecipa attivamente a molte iniziative nella nostra città". Presente il Capitano di corvetta Francesca Reccia che ha portato i saluti del Comandante della Capitaneria, Nicola Gaudino.

A vincere il concorso per la miglior copertina della brochure di questa edizione è stato Gianni Arcangeloni della V C (indirizzo grafico) del Liceo Artistico Mengaroni, presente alla conferenza stampa con l’intera classe accompagnata dalla preside Serena Perugini e dalla prof. Isabella Galeazzi, referente del progetto nato in collaborazione con la delegata scolastica della Lega Navale pesarese, Luciana Forlani.