La roulette russa dei pedoni. Via Giolitti, gli incroci maledetti: "Troppi investiti, intervenite"

La scia di sangue che sporca le strisce pedonali di via Giolitti angolo via Ricasoli è lunga anni. Un conto approssimativo (ma i casi sono di più), parla di diciassette persone investite mentre attraversavano queste strisce pedonali, una delle quali ha perso la vita per le gravi ferite riportate, mentre altre sei hanno subìito conseguenze drammatiche, nella migliore delle ipotesi sessanta giorni di prognosi, nella peggiore la sedia a rotelle.

"E’ una strage, ogni tanto sento le sirene, mi affaccio e vedo l’ambulanza e qualcuno a terra investito, non c’è soluzione di continuità, la gente non si ferma, tira dritto", dice Michela Secondini, mentre attraversa con il suo cane. Provare per credere: una, due, tre, quattro auto, si ferma la settima e frena all’ultimo mentre un altro signore attraversa: "Vero, tutto vero, qui è un pericolo mortale", dice Michele Giardini. E’ toccato a molti. "Mio padre è stato i investito in passato con la moto, finito a terra centrato da un’auto, purtroppo a volte la visibilità è ostacolata dal parcheggio nell’angolo della strada", dice Valentina Moretti che gestisce la vicina stazione di carburante Agip. Ne sa qualcosa anche Tiziana Zampa il cui papà, ora deceduto, è stato centrato da un’auto "mentre – racconta – stavamo andando in chiesa a San Carlo al Rosario di mia mamma morta il giorno prima. E’ stato terribile, quell’incrocio è pericolosissimo, la gente non si ferma, tu attraversi, pensi che ti rispettino e invece ti investono". Stava andando a messa a San Carlo, la cui chiesa si trova lì di fronte, anche Cecilia Aluigi, che abita in via Tombesi e che è ancora convalescente: "Ero con un’amica – racconta – che si muoveva già con l’aiuto di un carrellino. Avevamo già fatto alcuni metri, nel bel mezzo delle strisce un’auto non si è fermata e ha investito prima lei e poi me. Ho riportato ferite gravissime, sono stata in ospedale a lungo e ora sono a casa, ma mi muovo a fatica. La signora che era al volante ha detto che non ci ha visti, che non si è accorta di nulla. Abbiamo pensato di morire, l’impatto ci ha scaraventate a terra, alla nostra età superare questi traumi è un problema". Il marito Leonello Balestrieri, anch’egli sotto choc per l’accaduto, aggiunge: "Io ho fatto l’autista per una vita e davanti alle strisce mi sono sempre fermato".

C’è anche chi paga ancora le conseguenze dell’investimento in quel punto: "Da quando è finita sotto quell’automobile che non ha rispettato le strisce – dice Eugenia Maccioni che abita in via Giolitti – mia mamma si è aggravata sempre più e ora è sulla sedia a rotelle. E’ stato un colpo troppo grande per lei. Il fatto è che questo incrocio è una trappola, un vero e proprio problema che è costato una marea di incidenti. Proprio nei giorni scorsi un’altra signora che abita qui vicino è stata investita su quelle strisce, è caduta all’indietro ed è rimasta ferita". Eugenia e suo marito una soluzione ce l’avrebbero: "I dissuasori potrebbero aiutarci, potrebbero convincere gli automobilisti a rallentare. ne andrebbe installato uno nel lato che dà su via Costa e l’altro nel lato che dà su via Lanza. Ma sappiamo che per il passaggio delle ambulanze potrebbe essere un problema, però così non possiamo andare avanti, il rischio è quotidiano".

Lorena Bricuccoli racconta la sua drammatica esperienza: "Attraversiamo su quelle strisce, io e la mia famiglia, improvvisamente ricordo un’ombra al mio fianco e poi più niente, se non un colpo violentissimo. Ho subito ferite gravi, ho temuto il peggio, quella persona poteva ammazzare anche mio figlio. Il problema è che se un’auto ti dà la precedenza e si ferma, poi chi sta dietro lo supera e non considera che nel frattempo qualcuno sta attraversando a piedi". Una signora in uscita dal lavoro avverte: "La gente non si ferma nemmeno con il rosso del semaforo, sono stata tamponata in via Costa da una persona che ha visto partire la fila a fianco alla sua, e che ha spinto sul gas con il rosso pieno". Un’altra signora indica le strisce pedonali davanti a via Comandini, poche decine di metri più avanti: "Hanno investito persone anche lì".