"La ruota mi è finita nel tombino". Donna cade e chiama i vigili

Ore 10,20, ieri mattina, via Buozzi, c’è uno scooter a terra davanti al forno Raffaelli, all’altezza del civico 55. Il motorino è vicino a un tombino. Il tombino ha uno dislivello rispetto all’asfalto consumato, e con le ultime piogge si è creata una buca. Vicino a quel motorino c’è la proprietaria, che a causa di quella buca, è appena caduta.

Si chiama Simona Candelari, di Pesaro, ha 56 anni, è titolare di uno stabilimento balneare, dove era diretta ieri. La donna è in piedi, ferita lievemente: nel cadere ha battuto la spalla destra, e ha fatto danni, anche quelli lievi, al suoi scooter. Ma vuole protestare per la situazione. Ha lasciato appositamente lo scooter a terra per segnalare il fatto. Per questo ha chiamato una pattuglia dei vigili, che arriva dopo pochi minuti. L’agente le prende i dati, le dice di andare al Pronto soccorso. Il suo collega fa le foto, sia al tombino che al motorino.

Dice la donna: "Io ho 56 anni, non sono una ragazzina, stavo andando piano, la ruota mi si è infilata in quel dislivello (tra il metallo del coperchio e l’asfalto, ndr) e non sono riuscita a tirarla fuori. Era come guidare sul ghiaccio. E non avevo nessuno dietro o davanti, non è che ho dovuto frenare all’improvviso. Però il Comune queste situazioni bisogna che le controlli, sono pericolose, e la gente rischia di rovinarsi, come è successo a me può capitare ad altri, a tutti quelli che vanno su due ruote".

Ma lei adesso cosa chiede? "Mi fa male la spalla, dovrò fare una risonanza, anche se non ho nulla di rotto, e ho fatto dei danni anche allo scooter. Voglio che qualcuno ne risponda".

ale.maz.