La Ruscella d’oro al presidente di Eni

Domenica alle ore 11 al Teatro “Conti“ il sindaco di Acqualagna Pier Luigi Grassi a nome del Grand’Ordine della Ruscella d’Oro conferirà la Ruscella d’Oro a Giuseppe Zafarana, presidente di Eni. "Siamo onorati di premiare Giuseppe Zafarana, alla guida della più grande impresa italiana, fondata dal nostro più illustre concittadino – spiega il sindaco Pier Luigi Grassi – Fu Mattei, con la sua visione e lungimiranza, a percepire in essa il cuore pulsante di una grande industria capace di fronteggiare le sfide moderne".

La premiazione avviene nell’ambito della 59ª Fiera Nazionale del Tartufo Bianco, simbolo con Mattei della grandezza del territorio. Un premio ambito che racconta la faticosa attività del tartufaio e l’unicità di un prodotto unico e prelibato come il tartufo. Giuseppe Zafarana, è presidente del Cda di Eni da maggio 2023. E` componente del Comitato italiano per la Corporate Governance. Inoltre, è presidente del Cda della Fondazione Eni “Enrico Mattei“ (FEEM) dal 28 giugno 2023. Laureato in Giurisprudenza, Scienze Politiche e Scienze della Sicurezza Economica e Finanziaria, ha conseguito all’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, il Master di 2° livello in Diritto tributario dell’impresa. La cerimonia di consegna del Premio è preceduta da un talk con il direttore del Corriere Adriatico, Giancarlo Laurenzi. Tra le personalità premiate in passato ricordiamo: Gennaro Esposito, Moreno Cedroni, Mauro Uliassi, Gualtiero Marchesi e Oscar Farinetti.

am. pi.