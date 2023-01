La sacra famiglia multietnica e il bambinello sul mappamondo

E’ stato un successo il primo contest dei presepi viventi ‘La Natività che non ti aspetti’, che lo scorso weekend ha chiuso il programma del ‘Natale a San Costanzo, un paese in festa’, organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune e le altre associazioni del territorio. Davanti ad una piazza San Pio da Pietralcina gremita, il concorso ha visto partecipare una quarantina di figuranti in rappresentanza di diversi gruppi e alla fine il primo premio è andato alla ‘formazione’ di Cerasa (in foto). Che ha proposto una Natività molto originale dal titolo ‘Christmas in the world’: una rappresentazione della Natività universale e inclusiva, con Gesù adagiato sopra un mappamondo, un San Giuseppe di colore e i Re Magi interpretati da bimbi di 6 anni.

Oltre a tutti i componenti della giuria, guidata dal sindaco Sorcinelli e dal presidente Pro Loco Calabrese, ha espresso grande apprezzamento anche il parroco don Stefano Maltempi.

s.fr.