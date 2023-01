La saga dei Verdini di Giulia Ciarapica

Torna a Pesaro Giulia Ciarapica, con il suo nuovo romanzo “Chi dà luce rischia il buio“ pubblicato da Rizzoli. Lo presenterà domani alle ore 18 in biblioteca Oliveriana. E’ il secondo volume della saga familiare dei Verdini, famiglia di Casette d’Ete che dopo la seconda guerra mondiale ha fondato la Valens, azienda che produce scarpe per bambini. L’autrice ci fa attraversare la vita di una comunità, quella di Casette d’Ete, piccolo paese che ha fama mondiale grazie al suo distretto di aziende calzaturiere, proprio negli anni in cui quella fama iniziava. Il boom economico trasformerà piccoli laboratori in vere e proprie fabbriche, che diventeranno negli anni punti di riferimento. Il racconto di un piccolo paese, per raccontare tutti i piccoli paesi, il racconto di una famiglia per raccontarle tutte.

Giulia Ciarapica, classe 1989 è blogger culturale, collaboratrice giornalistica e scrittrice. Con lei converserà

Antonino Di Gregorio; letture di Francesca Ferrante.